T20 World Cup में टीम इंडिया की हार से गुस्साए फैंस, IPL को बैन करने की उठी मांग!

नई दिल्ली: ICC टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत की लगातार दूसरी हार के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई हैं. न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को एकतरफा अंदाज में 8 विकेट से हरा दिया है. इस हार के साथ ही भारतीय फैंस का दिल टूट गया है. टीम इंडिया के फैंस ने Twitter पर अपना गुस्सा निकाला है.

नहीं चले बड़े मैच विनर

रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने टॉस गंवाया और एक बार फिर से पहले बैटिंग करने उतरी. इस मैच में टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और पूरी टीम 20 ओवर में 110 रन ही बना सकी. जिसे न्यूजीलैंड ने 14.3 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारत की ये लगातार दूसरी हार है.

आईपीएल (IPL) को बैन करने की मांग

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर आईपीएल (IPL) को बैन करने की मांग उठनी शुरू हो गई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन और भारतीय कप्तान विराट कोहली बुरी तरह से फ्लॉप हुए. फैंस इन खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन से काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं और इसी कारण से हार का कसूरवार आईपीएल (IPL) को बताया जा रहा है. कई फैंस ने का कहना है कि खिलाड़ी आईपीएल पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं इसलिए भारतीय क्रिकेट का स्तर गिरता जा रहा है.

जमकर वायरल हुआ #BANIPL

भारत की हार के बाद एक ट्रेंड जमकर वायरल हुआ #BANIPL. इस वायरल ट्रेंड में फैंस टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार आईपीएल (IPL) को बता रहे हैं. फैंस का मानना है आईपीएल में खेलने की वजह से टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई.

