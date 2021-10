T20 World Cup 2021: भारत में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को लताड़, Gautam Gambhir ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली: विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में 10 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 29 साल में पहली बार भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली है. इस जीत के बाद जहां पाकिस्तान में खुशी का माहौल है वहीं भारत में भी कुछ लोगों ने जमकर जश्न मनाया और पटाखे भी जलाए. ऐसी शर्मनाक घटना के बाद टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर बुरी तरह भड़क उठे हैं.

पाकिस्तान की भारत पर इस जीत के बाद भारत में कथित तौर पर कुछ इलाकों में आतिशबाजी की गई. इस बात पर गौतम गंभीर का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है. गंभीर ने लिखा, 'पाकिस्तान की जीत पर जो पटाखे जला रहे हैं वो भारतीय नहीं हो सकते. हम अपने लड़कों के साथ खड़े हुए हैं. शर्मनाक.' बता दें कि जम्मू-कश्मीर के अलावा कई दिल्ली के भी कई इलाकों में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया गया. जिसका विरोध कई क्रिकेटर्स ने किया है.

Those bursting crackers on Pak winning can’t be Indian! We stand by our boys! #Shameful — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 25, 2021

गंभीर के अलावा टीम इंडिया के एक और पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने उन लोगों का विरोध किया है जिन्होंने पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाए. सहवाग ने ट्वीट कर लिखा, 'दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे थे. अच्छा वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे, तो दीवली पर पटाखों में क्या हर्ज है. पाखंड क्यों?

Firecrackers are banned during Diwali but yesterday in parts of India there were firecrackers to celebrate Pakistan ‘s victory. Achha they must have been celebrating victory of cricket. Toh , what’s the harm in fireworks on Diwali. Hypocrisy kyun ,Saara gyaan tab hi yaad aata hai