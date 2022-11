T20 World Cup 2022: शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को दी धमकी, वीडियो जारी कर इस बयान से मचाया तहलका

T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस्मत का दरवाजा उस समय खुल गया, जब ग्रुप 2 के मैच में नीदरलैंड्स जैसी कमजोर टीम ने टेबल टॉपर साउथ अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया. साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया और उसने बांग्लादेश को अपने आखिरी ग्रुप मैच में हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली.

शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को दी धमकी

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अचानक पाकिस्तान को जीवनदान मिलने पर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपना होश खो बैठे और टीम इंडिया को बड़ी धमकी दे डाली. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने वीडियो जारी कर भारतीय क्रिकेट टीम पर अपने एक बयान से तहलका मचा दिया है.

What a tournament. No team was at their absolute best, that made the tournament the best.

A World Cup to remember. pic.twitter.com/54TRquTtGy

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 6, 2022