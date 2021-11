T20 World Cup 2022 को लेकर हुई बड़ी भविष्यवाणी, ये 2 खिलाड़ी भारत को दिलाएंगे ट्रॉफी

नई दिल्ली: टीम इंडिया इस बार भले ही T20 World Cup 2021 टूर्नामेंट के ग्रुप दौर से ही बाहर हो गई, लेकिन उसके पास खिताब जीतने का एक और मौका आने वाला है. ऑस्ट्रेलिया में अलगे साल टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा. ये टी20 वर्ल्ड कप पहले साल 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 2 साल के लिए टाल दिया गया था. 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेला जाएगा.

टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर हुई बड़ी भविष्यवाणी

टी20 वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट में अब केवल 11 महीने का समय ही रह गया है, उससे पहले ही टीम इंडिया की खिताबी जीत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी हुई है. भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह इन दिनों इंग्लैंड में कमेंट्री कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर भविष्यवाणी की है. हरभजन सिंह ने बताया है कि टीम इंडिया में अभी 2 ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत को जिता सकते हैं.

