Advertisement
trendingNow13131881
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप: फाइनल से पहले भारत के लिए नासूर बने ये 3 खिलाड़ी, टीम की भलाई के लिए बदलाव करना जरूरी

टी20 वर्ल्ड कप: फाइनल से पहले भारत के लिए 'नासूर' बने ये 3 खिलाड़ी, टीम की भलाई के लिए बदलाव करना जरूरी

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है. भारतीय टीम ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया. भारतीय टीम ने कुल चौथी और लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 06, 2026, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है. भारतीय टीम ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया. भारतीय टीम ने कुल चौथी और लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया है. हालांकि, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह की खराब फॉर्म टीम के लिए सिरदर्द बन गई है.

1. वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 64 रन खर्च किए थे और उनके खाते में सिर्फ एक विकेट आया था. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में भी वरुण चक्रवर्ती काफी महंगे साबित हुए थे. वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 40 रन दिए थे और सिर्फ एक ही विकेट निकाल सके थे. सुपर-8 राउंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वरुण चक्रवर्ती की कहानी कुछ ऐसी ही रही थी. साउथ अफ्रीकी टीम के बल्लेबाजों ने वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर के स्पेल में 47 रन बनाए थे. वरुण चक्रवर्ती के लिए पिछले कुछ मुकाबले बेहद निराशाजनक रहे हैं. सबसे अहम बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती बड़ी टीमों और अहम मुकाबलों में छाप नहीं छोड़ सके हैं. वरुण चक्रवर्ती की जगह फाइनल में कुलदीप यादव एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा के लिए तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 किसी बुरे सपने की तरह रहा है. 7 पारियों में अभिषेक शर्मा कुल मिलाकर 89 रन ही बना सके हैं. ग्रुप स्टेज में खेले 3 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा का खाता तक नहीं खुल सका था. सुपर-8 राउंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक शर्मा 15 रन ही बना सके थे. जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में 55 रनों की दमदार पारी खेली थी. इस पारी के बाद लगा था कि अभिषेक अपने रंग में लौट आए हैं. हालांकि, वेस्टइंडीज और फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा. अभिषेक शर्मा की जगह फाइनल में रिंकू सिंह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.

3. अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह की हालिया फॉर्म भी फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब बन गई है. अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में अपने 4 ओवर के स्पेल में 51 रन खर्च कर दिए थे. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में भी बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने बिना कोई विकेट चटकाए 43 रन दिए थे. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुख्य गेंदबाजों के साथ खेलती नजर आई है. यही वजह है कि अर्शदीप सिंह की खराब फॉर्म भारतीय टीम का गणित बिगाड़ रही है. अर्शदीप सिंह की जगह फाइनल में मोहम्मद सिराज एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज