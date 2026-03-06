टी20 वर्ल्ड कप: फाइनल से पहले भारत के लिए 'नासूर' बने ये 3 खिलाड़ी, टीम की भलाई के लिए बदलाव करना जरूरी

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है. भारतीय टीम ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया. भारतीय टीम ने कुल चौथी और लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया है. हालांकि, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह की खराब फॉर्म टीम के लिए सिरदर्द बन गई है.

1. वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 64 रन खर्च किए थे और उनके खाते में सिर्फ एक विकेट आया था. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में भी वरुण चक्रवर्ती काफी महंगे साबित हुए थे. वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 40 रन दिए थे और सिर्फ एक ही विकेट निकाल सके थे. सुपर-8 राउंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वरुण चक्रवर्ती की कहानी कुछ ऐसी ही रही थी. साउथ अफ्रीकी टीम के बल्लेबाजों ने वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर के स्पेल में 47 रन बनाए थे. वरुण चक्रवर्ती के लिए पिछले कुछ मुकाबले बेहद निराशाजनक रहे हैं. सबसे अहम बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती बड़ी टीमों और अहम मुकाबलों में छाप नहीं छोड़ सके हैं. वरुण चक्रवर्ती की जगह फाइनल में कुलदीप यादव एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.

2. अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा के लिए तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 किसी बुरे सपने की तरह रहा है. 7 पारियों में अभिषेक शर्मा कुल मिलाकर 89 रन ही बना सके हैं. ग्रुप स्टेज में खेले 3 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा का खाता तक नहीं खुल सका था. सुपर-8 राउंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक शर्मा 15 रन ही बना सके थे. जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में 55 रनों की दमदार पारी खेली थी. इस पारी के बाद लगा था कि अभिषेक अपने रंग में लौट आए हैं. हालांकि, वेस्टइंडीज और फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा. अभिषेक शर्मा की जगह फाइनल में रिंकू सिंह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.

3. अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह की हालिया फॉर्म भी फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब बन गई है. अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में अपने 4 ओवर के स्पेल में 51 रन खर्च कर दिए थे. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में भी बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने बिना कोई विकेट चटकाए 43 रन दिए थे. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुख्य गेंदबाजों के साथ खेलती नजर आई है. यही वजह है कि अर्शदीप सिंह की खराब फॉर्म भारतीय टीम का गणित बिगाड़ रही है. अर्शदीप सिंह की जगह फाइनल में मोहम्मद सिराज एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.