0,0,0... अभिषेक शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, इस नाकामी से बचना चाहेगा दुनिया का हर एक बल्लेबाज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा की फॉर्म में अचानक गिरावट देखने को मिली है. अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीसरी बार डक पर आउट हुए हैं. बुधवार, 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत के आखिरी और फाइनल ग्रुप A मैच में अभिषेक शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

अभिषेक शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

आर्यन दत्त ने मैच में भारत के पहले बैटिंग करने के बाद पहले ही ओवर में अपना विकेट लिया. बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस साल T20I में पांचवीं बार डक पर आउट हुए हैं, जिससे उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में T20I में किसी भारतीय बैटर द्वारा सबसे ज्यादा डक पर आउट होने के संजू सैमसन के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक सात गेंदें खेली हैं, लेकिन अभी भी अपना पहला रन बनाने और शुरुआत करने का इंतजार कर रहे हैं.

चौथी गेंद पर ही कैच आउट

अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हुए थे, जिसके बाद पेट में संक्रमण की वजह से नामीबिया के विरुद्ध नहीं उतर सके. अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में वापसी की, लेकिन चौथी गेंद पर ही कैच आउट हो गए. इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछली 7 टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में महज 98 रन बनाए हैं. इस दौरान 4 पारियों में खाता तक नहीं खोल सके.

भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीन जीत के साथ पहले ही सुपर-8 में स्थान सुनिश्चित कर चुकी है. टीम इंडिया ने यूएसए के खिलाफ अपना पहला मैच 29 से जीता था, जिसके बाद नामीबिया को 93 रन से हराया. इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन से मात देकर अगले दौर पर प्रवेश किया था. दूसरी ओर, पाकिस्तान के विरुद्ध 3 विकेट से हार झेलने के बाद स्कॉटलैंड ने नामीबिया के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद यूएसए के खिलाफ 93 रन से हार का सामना करना पड़ गया.

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में क्या बदलाव हुए?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ मैदान पर उतरी है. वहीं, स्कॉट एडवर्ड्स नीदरलैंड की कमान के साथ विकेटकीपिंग का जिम्मा भी संभाल रहे हैं. उनके अलावा, इस मुकाबले में माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, जैक लायन-कैशेट, रोएलोफ वैन डर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन और नोआ क्रॉस को मौका दिया गया है.