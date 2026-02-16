Advertisement
trendingNow13111418
Hindi Newsक्रिकेटT20 क्रिकेट में पहली बार 700 विकेट... 27 साल के इस खूंखार बॉलर ने रचा इतिहास, पलक झपकते ही कर लेता है शिकार

T20 क्रिकेट में पहली बार 700 विकेट... 27 साल के इस खूंखार बॉलर ने रचा इतिहास, पलक झपकते ही कर लेता है शिकार

Rashid Khan 700 wickets in T20 cricket: टी20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो के नाम है, जिन्होंने अपने करियर में कुल 631 विकेट निकाले थे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rashid Khan
Rashid Khan

Rashid Khan 700 wickets in T20 cricket: टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का फॉर्मेट माना जाता है, क्योंकि 120 गेंदों के एक मैच में बल्लेबाज लगभग हर गेंद पर चौका-छक्का लगाने की फिराक में रहता है, लेकिन इसी फॉर्मेट में लेग स्पिनर राशिद खान इकलौते ऐसे बॉलर हैं, जिनके सामने पिछले कई सालों से अच्छे-अच्छे बल्लेबाज बेबस दिखते हैं. अब इस बॉलर ने टी20 के इतिहास में एक ऐसा कमाल कर दिखाया, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है.

दरअसल, राशिद खान दुनिया के पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 700 विकेट का जादुई आंकड़ा छू लिया है. ऐसा न तो पहले किसी ने सोचा था और न ही ऐसा हुआ था, लेकिन 27 साल के राशिद ने कमाल करके इतिहास रच दिया और रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

राशिद खान दुनिया भर में टी20 क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने 700 विकेट का ऐतिहासिक आंकड़ा टी20 विश्व कप 2026 के 28वें मुकाबले में 1 विकेट चटकाते ही छुआ. यूएई के खिलाफ अपने 4 ओवरों में उन्होंने 24 रन दिए और एक शिकार किया. इस विकेट के साथ अब उनके टी20 करियर में कुल 700 विकेट हो चुके हैं. उन्होंने 515 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है. राशिद खान पूरी दुनिया में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर पहले से ही हैं.

राशिद खान के T20 आंकड़े

मैच- 518
इनिंग्स- 513
विकेट- 700*
औसत- 18.5
इकॉनमी- 6.58
5 विकेट हॉल- 4
4 विकेट हॉल- 18

2015 में शुरू हुआ था राशिद खान का सफर

ये वही राशिद खान हैं, जिन्होंने साल 2015 में अपने टी20 करियर का आगाज किया था. तब से लेकर अब तक वह 518 मैचों की 513 पारियों में 18.50 की औसत और 6.59 की इकॉनमी के साथ 700 विकेट ले चुके हैं. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देकर 6 विकेट है. खास बात यह है कि राशिद न सिर्फ गेंद बल्कि बल्ले से भी अहम रोल अदा करते हैं. टी20 करियर की 308 पारियों में 5 अर्धशतकों की मदद से वह अब तक 2,873 रन भी बना चुके हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि राशिद एक बेहतर ऑलराउंडर हैं.

ये भी पढ़ें: गंभीर का 19 साल पुराना प्रचंड रिकॉर्ड टूटा... ईशान किशन ने 27 गेंदों में पलट दी रिकॉर्डबुक... PAK के खिलाफ फोड़े ये 5 रिकॉर्ड

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Rashid Khan

Trending news

ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
Kerala News
ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
bomb blast
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
Udhayanidhi Stalin
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड