टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़े-बड़ों का खेल खराब करेगा अफगानिस्तान? ये रही टीम की ताकत और कमजोरी

T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान की टीम भले ही कागजों पर कमजोर दिखती है, लेकिन अपना दिन होने पर वह किसी भी विपक्षी टीम को हराने का माद्दा रखती है. अफगानिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान बड़ी से बड़ी टीमों को हराकर उलटफेर करने की ताक में बैठी है. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट की शुरुआत भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से होगी और उसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अफगानिस्तान की कप्तानी राशिद खान करेंगे. इस टीम में अनुभवी ऑलराउंडर गुलबदीन नायब और तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक भी शामिल हैं, जो मैच का रुख पलटने में माहिर हैं.

बड़े-बड़ों का खेल खराब करेगा अफगानिस्तान?

इस टीम में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी भी शामिल हैं, जिनके होने से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अफगानिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक को और भी मजबूती और वैरायटी मिलेगी. इस टीम में मुजीब उर रहमान भी शामिल हैं. अफगानिस्तान की एक बड़ी ताकत उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है. राशिद खान और मुजीब उर रहमान जैसे वर्ल्ड-क्लास स्पिनरों ने अलग-अलग कंडीशंस में विरोधी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है. अफगानिस्तान टीम 8 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला ही मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई के एमएस चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी.

अफगानिस्तान की ताकत

अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनकी जबरदस्त स्पिन बॉलिंग यूनिट है. वे भारत और श्रीलंका की सबकॉन्टिनेंटल कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं, जो धीमे गेंदबाजों की मदद करती हैं, इससे अफगानिस्तान को काफी फायदा होगा. राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद और मोहम्मद नबी जैसे वर्ल्ड-क्लास स्पिनरों की मौजूदगी अफगानिस्तान को एक खतरनाक टीम बनाती है. इन चारों को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के जरिए भारत में खेलने का काफी अनुभव है. वे पिच की कंडीशंस के हिसाब से जल्दी ढल जाते हैं और अनुशासित लाइन और लेंथ से विरोधी टीम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं. अफगानिस्तान ने ग्लोबल स्टेज पर टॉप टीमों को हराने की अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर दी है. 2024 T20 वर्ल्ड कप के दौरान, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी ऐसी ही परिस्थितियां होने की उम्मीद है, इसलिए उनके पास उन परफॉर्मेंस को दोहराने का मौका है.

अफगानिस्तान की कमजोरी

अफगानिस्तान की बैटिंग अभी भी चिंता का एक बड़ा कारण बनी हुई है. उनके टॉप और मिडिल-ऑर्डर के बल्लेबाज अक्सर आक्रामक स्ट्रोक प्ले और बाउंड्री लगाने पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल जैसे खिलाड़ी तेज गति से रन बनाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर लंबी पारी खेलने में उन्हें दिक्कत हो सकती है. मजबूत टीमों के खिलाफ दबाव वाली स्थितियों में तालमेल की यह कमी अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है. अपने टैलेंट और अनुभव के बावजूद अफगानिस्तान कभी-कभी हाई-प्रेशर नॉकआउट या जीतने वाले मैचों में भी लड़खड़ा जाता है. अफगानिस्तान को दबाव में शांत रहने में कभी-कभी दिक्कत होती है. अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह टूर्नामेंट में उनके आगे बढ़ने के मौकों को सीमित कर सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान कब-कब खेलेगा अपने मैच?

अफगानिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के ग्रुप-D में शामिल है. अफगानिस्तान टीम 8 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला ही मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई के एमएस चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी. इसके बाद अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना दूसरा मैच खेलना है. 16 फरवरी को अफगानिस्तान का सामना UAE से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. 19 फरवरी को चेन्नई के एमएस चिदंबरम स्टेडियम में अफगानिस्तान की टीम कनाडा के खिलाफ मैच खेलेगी.

टी20 वर्ल्डकप 2026 में अफगानिस्तान का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड - पहला मैच - 8 फरवरी (चेन्नई)

अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका - दूसरा मैच - 11 फरवरी (अहमदाबाद)

अफगानिस्तान बनाम UAE - तीसरा मैच - 16 फरवरी (दिल्ली)

अफगानिस्तान बनाम कनाडा - चौथा मैच - 19 फरवरी (चेन्नई)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान.