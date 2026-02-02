भारत के मैच का किया बॉयकॉट, अब सुपर 8 के लिए कैसे क्वालिफाई करेगा पाकिस्तान? समझें समीकरण

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-A मैच का बहिष्कार किया है. पाकिस्तानी सरकार ने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि सरकार अपनी क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड T20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी.

भारत के मैच का पाकिस्तान ने किया बॉयकॉट

पाकिस्तान का यह कदम ICC के उस फैसले की वजह से है, जिसमें बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसने भारत में अपनी सुरक्षा की गारंटी मानने से इनकार कर दिया था और अपने सभी मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की थी. अगर पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में टॉस के लिए नहीं आती है, तो मैच रेफरी औपचारिक रूप से भारत को वॉकओवर दे देंगे, जिससे ग्रुप स्टैंडिंग में भारत को दो पॉइंट मिलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

अब सुपर 8 के लिए कैसे क्वालिफाई करेगा पाकिस्तान?

भारत के खिलाफ मैच छोड़ने का मतलब होगा भारत को सीधे 2 पॉइंट देना और खुद को मुश्किल में डालना. पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हाई-प्रोफाइल मुकाबले से पहले नीदरलैंड्स और USA का सामना करना है, और उनका चौथा और आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होगा. अगर पाकिस्तान नीदरलैंड्स और USA के खिलाफ जीत हासिल कर लेता है, और फिर नामीबिया को भी हरा देता है, तो वे ग्रुप स्टेज 6 पॉइंट्स के साथ खत्म करेंगे और सुपर 8 में जगह बनाने की दौड़ में मजबूती से बने रहेंगे.

पाकिस्तान को कैसे हो सकता है नुकसान?

हालांकि, इन तीन मैचों में से एक भी हार उनके क्वालिफिकेशन की संभावनाओं को काफी नुकसान पहुंचा सकती है. नीदरलैंड्स का ICC टूर्नामेंट्स में बड़े उलटफेर करने का इतिहास रहा है, जबकि अमेरिका ने भी अपनी निडर क्रिकेट से प्रभावित किया है. अमेरिका ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को हराया था और अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहकर अगले राउंड के लिए क्वालीफाई किया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान को उसका यह फैसला कितना महंगा पड़ता है.