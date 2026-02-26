Advertisement
trendingNow13123707
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप: रोहित शर्मा का प्रचंड रिकॉर्ड टूटा, एडेन मार्करम ने रचा इतिहास, करियर में हासिल किया ये बड़ा मुकाम

टी20 वर्ल्ड कप: रोहित शर्मा का 'प्रचंड रिकॉर्ड' टूटा, एडेन मार्करम ने रचा इतिहास, करियर में हासिल किया ये बड़ा मुकाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को एकतरफा अंदाज में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका की इस जीत के नायक कप्तान एडेन मार्करम रहे. एडेन मार्करम ने सिर्फ 46 गेंदों का सामना करते हुए 82 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने अपनी इस तूफानी के साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 26, 2026, 08:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (ICC)
Photo Credit (ICC)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को एकतरफा अंदाज में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका की इस जीत के नायक कप्तान एडेन मार्करम रहे. एडेन मार्करम ने सिर्फ 46 गेंदों का सामना करते हुए 82 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने अपनी इस तूफानी के साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं.

रोहित शर्मा का 'प्रचंड रिकॉर्ड' टूटा

एडेन मार्करम बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस वर्ल्ड कप में प्रोटियाज टीम के कप्तान अब तक 264 रन बना चुके हैं. उन्होंने रोहित शर्मा को इस मामले में पीछे छोड़ा है. टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा ने भारतीय कप्तान के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप में 257 रन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

एडेन मार्करम ने रचा इतिहास

एडेन मार्करम टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में साउथ अफ्रीका की तरफ से अब सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने क्विंटन डी कॉक का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. डी कॉक ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाए थे. वहीं, मार्करम इस विश्व कप में 264 रन बना चुके हैं.

विलियमसन की कर ली बराबरी

एडेन मार्करम ने टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में केन विलियमसन की बराबरी कर ली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ एडेन मार्करम ने अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका को 14वें मुकाबले में जीत दिलाई. कप्तान के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम दर्ज है. उन्होंने अपनी अगुवाई में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में 21 मैचों में जीत दिलाई. वहीं, मार्करम संयुक्त रूप से इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

मार्करम 82 रन बनाकर नाबाद रहे

वेस्टइंडीज से मिले 177 रनों के लक्ष्य को साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 16.1 ओवर में महज एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. मार्करम और क्विंटन डी कॉक ने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए मात्र 48 गेंदों में 95 रन जोड़े. डी कॉक 24 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, मार्करम 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 82 रन बनाकर नाबाद रहे. रयान रिकेल्टन ने 28 गेंदों में 45 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को सुपर-8 राउंड में लगातार दूसरी जीत दिलाई.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
Tejas
हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
National News
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
'CM को भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
Punjab news in hindi
'CM को भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
social media
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया