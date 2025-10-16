... और आखिरी टीम भी तय, T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी उठाने के लिए इन 20 टीमों के बीच होगी जंग, देखें पूरी लिस्ट

T20 World Cup 2026 All Teams: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सभी टीमें तय हो गई हैं. टूर्नामेंट में 20वीं टीम को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20वीं टीम के रूप में क्वालीफाई कर लिया है. 16 अक्टूबर को ओमान में खेले गए एक मैच में UAE ने जापान को बड़े अंतर से हरा दिया और T20 वर्ल्ड कप में जगह बना ली. ऐसे में आइए जानते हैं उन सभी 20 टीमों के नाम, जिनके बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी उठाने की जंग होगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहुंचने वाली 20वीं टीम UAE

UAE ने ओमान में हुए ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 एशिया/ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालीफायर में जापान को बड़े अंतर से हराकर यह जगह पक्की की. UAE के साथ नेपाल और ओमान भी इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं. UAE की जीत से जापान, कतर और समोआ की टीमें भी टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हो गईं.

ऐसा रहा मैच का हाल

UAE ने इस मैच में टॉस जीतकर जापान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. जापान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 116 रन ही बना सकी. जापान के लिए सिर्फ वतारू मियाउची ने ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिन्होंने नंबर 9 पर आकर 32 गेंदों में नाबाद 45 रन बनाए. UAE की तरफ से हैदर अली और मुहम्मद इरफान ने शानदार गेंदबाजी की और जापान के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया. हैदर अली ने सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि मुहम्मद इरफान ने 24 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया.

UAE ने चेज किया आसान सा लक्ष्य

UAE के सामने लक्ष्य आसान था. ओपनर अलीशान शराफू और मुहम्मद वसीम ने धमाकेदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े. वसीम 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शराफू ने भी 46 रन बनाए. मयंक कुमार और राहुल चोपड़ा ने बाकी का काम पूरा किया और UAE को 47 गेंदें रहते ही जीत दिला दी. UAE ने 2022 के बाद पहली बार और अपने क्रिकेट इतिहास में तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 की सभी टीमें

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, इटली, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ओमान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूएसए, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे.