टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के करीब अर्शदीप सिंह, ध्वस्त हो जाएगा दिग्गज स्पिनर अश्विन का ये प्रचंड रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविचंद्रन अश्विन का महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. अर्शदीप सिंह के नाम अभी तक T20 वर्ल्ड कप के 15 मैचों में 29 विकेट हैं. इसके साथ ही, वह अब रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 4 विकेट पीछे हैं, जिन्होंने 24 मैचों में 32 विकेट लिए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 09, 2026, 07:48 AM IST
T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविचंद्रन अश्विन का महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. अर्शदीप सिंह के नाम अभी तक T20 वर्ल्ड कप के 15 मैचों में 29 विकेट हैं. इसके साथ ही, वह अब रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 4 विकेट पीछे हैं, जिन्होंने 24 मैचों में 32 विकेट लिए हैं.

अर्शदीप सिंह की फॉर्म को देखें तो वह 12 फरवरी को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ भारत के अगले मैच में यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. इस बीच जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा इस लिस्ट में तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, जिनके नाम क्रमशः 26, 24 और 22 विकेट हैं. अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. साल 2022 में डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 77 मैचों में 120 विकेट लिए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय

1. रविचंद्रन अश्विन - 32 विकेट

2. अर्शदीप सिंह - 29 विकेट

3. जसप्रीत बुमराह - 26 विकेट

4. हार्दिक पांड्या - 24 विकेट

5. रवींद्र जडेजा - 22 विकेट

टीम इंडिया को लेकर बड़ी खबर

भारतीय टीम 8 फरवरी की शाम को दिल्ली पहुंची. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम सोमवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं करेगी, जो नामीबिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच से तीन दिन पहले है. हालांकि सेशन छोड़ने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन यह कदम ग्राउंड की उपलब्धता से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि नामीबिया और नीदरलैंड्स मंगलवार को अपने मैच से पहले प्रैक्टिस के लिए इस जगह का इस्तेमाल करने वाले हैं.

कब होगा भारत का अगला मैच?

नामीबिया की टीम सुबह के सेशन में ट्रेनिंग करेगी, जबकि नीदरलैंड्स की टीम शाम को प्रैक्टिस करेगी. शाम को बाद में एक ऑफिशियल बयान में BCCI ने कहा कि भारतीय टीम के लिए यह 'छुट्टी का दिन' था और वे अरुण जेटली स्टेडियम में ट्रेनिंग नहीं करेंगे. BCCI ने बताया, 'छुट्टी का दिन. कोई प्रैक्टिस या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं.' टीम इंडिया मंगलवार को उसी जगह पर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ट्रेनिंग करेगी, जबकि नामीबिया बनाम नीदरलैंड्स का मैच दोपहर 3 बजे तक खत्म होने की उम्मीद है. भारत ने अपने पहले मैच में USA के खिलाफ 29 रन से जीत हासिल की है. भारत और नामीबिया के बीच यह मैच 12 फरवरी (गुरुवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

