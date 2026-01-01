T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया टीम का हुआ ऐलान, ग्रीन से लेकर मैक्सवेल तक, ये विस्फोटक खिलाड़ी मचाएंगे तबाही

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का मंच तैयार है. 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर 20 टीमों के बीच इस इवेंट का आगाज होगा. अफगानिस्तान और भारत के बाद अब कंगारू टीम का ऐलान भी कर दिया गया है.
T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 को लेकर माहौल बन गया है. टीमों का ऐलान भी हो रहा है. भारत, अफगानिसतान के बाद अब ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान भी कर दिया गया है. मिचेल मार्श की कप्तानी में कंगारू टीम टी20 विश्व कप 2026 में धमाल मचाने उतरेगी. स्क्वाड में एक से एक खतरनाक खिलाड़ियों को जगह मिली है. स्क्वाड में तीन इंजर्ड खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जबकि मिचेल ओवेन और बेन ड्वारशियस को इस फाइनल 15 में जगह नहीं मिल पाई है.
Australia has gone spin-heavy for the ICC Men's T20 World Cup.
Break down the squad: https://t.co/3o6P5YgvHz pic.twitter.com/DtSdgZ0VWV
— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2026
ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में शामिल 15 में से 3 खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं हैं. जिन इंजर्ड खिलाड़ियों को जगह मिली है, उनमें पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड का नाम शामिल है. टीम मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है कि फरवरी तक यह तीनों ही खिलाड़ी फिट हो जाएंगे.
टीम के ऐलान से पहले ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा था कि टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान पैट कमिंस को टीम में शामिल किया जाएगा, भले ही वे अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं. जब टीम का ऐलान हुआ तो कमिंस का नाम उसमें आया. कमिंस अब तभी खेलेंगे जब जनवरी के आखिर में उनकी पीठ की स्कैन रिपोर्ट ठीक होगी. कमिंस एशेज सीरीज का एक मैच ही खेल पाए हैं. वहीं जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और एकलीज इंजरी की वजह से पूरी एशेज में नहीं खेल पाए. वो भी स्क्वाड का हिस्सा बने हैं. फिनिशर टिम डेविड भी BBL से हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्हें टीम में जगह दी गई है. अब देखा होगा कि यह तीनों ही खिलाड़ी विश्व कप तक फिट हो पाते हैं या नहीं.
कूपर कोनोली टीम में सरप्राइज एंट्री हैं. उन्होंने अब तक सिर्फ 6 टी20 मैच खेले हैं. इसके बाद भी वो स्क्वाड में जगह बनाने में सफल रहे. वो बाएं हाथ के बैटर हैं, जो स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के चलते उन्होंने सेलेक्टर्स को इंप्रेस किया है. भारत की पिचों पर यह खिलाड़ी कारगर साबित हो सकता है. इसी सोच के साथ उन्हें ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह मिली है.
इन दिनों कूपर कोनोली बिग बैश लीग 2025-26 में खेल रहे हैं, जहां उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए बढ़िया शुरुआत की है. उन्होंने 166.66 के स्ट्राइक-रेट से 170 रन और 7.62 की इकॉनमी से पांच विकेट लिए हैं. टी20 विश्व कप 2026 में यह खिलाड़ी कंगारू टीम के लिए एडम जैम्पा, मैट कुहनेमन और ग्लेन मैक्सवेल के साथ टीम को एक और स्पिन ऑप्शन देगा.
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जैम्पा.
