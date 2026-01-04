T20 WC 2026: बांग्लादेश टीम को लीड करेगा ये 'हिंदू क्रिकेटर', IPL 2026 से निकाले गए मुस्तफिुजुर को भी मिली जगह

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटT20 WC 2026: बांग्लादेश टीम को लीड करेगा ये हिंदू क्रिकेटर, IPL 2026 से निकाले गए मुस्तफिुजुर को भी मिली जगह

Bangladesh squad for the men T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के लिए सभी 20 देश धीरे-धीरे अपना स्क्वाड जारी कर रहे हैं. मेजबान भारत समेत कई बड़ी टीमों की तस्वीर पहले ही साफ हो गई है. इस क्रम में अब बांग्लादेश ने भी 15 खिलाड़ियों से सजी टीम घोषित की है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 04, 2026, 01:52 PM IST
T20 World Cup 2026 Bangladesh Squad
Bangladesh squad for the men T20 World Cup 2026: 7 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान हो गया है. 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड जारी किया, जिसमें कुल 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है. टीम को लिटन दास लीड करेंगे, जो एक बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर हैं. उनका जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था. इस खिलाड़ी ने कड़ी मेहनत के दम पर नेशनल टीम तक का सफर तय किया और अब वो टी20 टीम के कप्तान हैं.

बांग्लादेश के स्क्वाड में युवा और सीनियर खिलाड़ियों का बढ़िया मिक्सअप है. हाल ही में आईपीएल 2026 से बाहर किए गए मुस्तफिजुर रहमान को भी जगह मिली है. वो पेस अटैक को लीड करते दिखेंगे. टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की टीम ग्रुप-सी में शामिल है. वो अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलेगी.

बांग्लादेश के पास कई स्टार खिलाड़ियों की फौज

बांग्लादेश के पास कप्तान लिटन दास, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय जैसे स्टार बैटर हैं, जबकि गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद जैसे स्टार बॉलर भी हैं. स्पिन डिपार्टमेंट में महेदी हसन, नसुम अहमद और रिशाद हुसैन जैसे मैच विनर मौजूद हैं.

क्या इतिहास बदल पाएगी बांग्लादेश की टीम?

बांग्लादेश पहले विश्व कप यानी 2007 से लगातार टी20 विश्व कप में हिस्सा लेती आई है, लेकिन उसने कभी भी सेमीफाइनल तक का सफर तय नहीं किया. अब देखना होगा कि लिटन दास की कप्तानी वाली ये टीम कैसा प्रदर्शन करती है. चूंकि विश्व कप श्रीलंका और भारत की सरजमीं पर होने जा रहा है, जहां की पिचों से बांग्लादेश के खिलाड़ी अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि ये टीम भी एशियाई पिचों पर मैच खेलती है.

टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के पहले मैच

बांग्लादेश की टीम 7 फरवरी को पहला मैच खेलेगी. फिर 9 फरवरी को उसे इटली से भिड़ना है. 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ टक्कर होगी. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच नेपाल से खेलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश का स्क्वाड

लिटन दास (कप्तान), मोहम्मद सैफ हसन (उप कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद शैफुद्दीन, शोरफुल इस्लाम.

ये भी पढ़ें: हमारे यहां IPL... मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने निकाला तो बौखलाया बांग्लादेश, गुस्से में लेने जा रहा बड़ा फैसला

ये भी पढ़ें: Ashes 2027 के लिए रिकी पोंटिंग ने चुना Australia squad, 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री, खूंखार खिलाड़ी करेगा कप्तानी

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

Bangladesh squad

