Advertisement
trendingNow13092556
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया....टूर्नामेंट से बाहर हो गया सबसे बड़ा मैच विनर, 2 हैट्रिक लेकर रचा था इतिहास

T20 World Cup 2026: मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया....टूर्नामेंट से बाहर हो गया सबसे बड़ा मैच विनर, 2 हैट्रिक लेकर रचा था इतिहास

T20 World Cup 2026, Pat Cummins: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं दिखेंगे. वो बाहर हो चुके हैं. उनकी जगह नए खिलाड़ी को शामिल भी कर लिया गया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pat Cummins
Pat Cummins

T20 World Cup 2026, Pat Cummins: 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के सबसे बड़े मैच विनर पैट कमिंस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. चोट के चलते वो एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को स्क्वाड में लाया गया है.

कमिंस का बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो गेंद और बल्ले से मैच जिताने की क्षमता रखते हैं. बताया गया है कि पैट कमिंस को पुरानी पीठ की समस्या है, जिससे वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं. इसलिए मेडिकल टीम ने उन्हें अभी आराम और फिर रिहैब करने की सलाह दी है. 

एक हफ्ते पहले ही खबर आई थी कि पैट कमिंस T20 World Cup 2026 के शुरुआती 2-3 मैच नहीं खेल पाएंगे. उस वक्त कहा गया था किएशेज सीरीज 2025-26 से पहले कमर में बोन स्ट्रेस इंजरी के चलते वो परेशान हैं और रिकवरी नहीं हुई है. अब फाइनली वो वर्ल्ड कप 2026 में नहीं दिखेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कमिंस की जगह लेने वाला खिलाड़ी कौन?

कमिंस की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वारशिस को लाया गया है, जिन्होंने बिग बैश लीग 2025-26 के सीजन में कमाल की बॉलिंग की है. उन्होंने सिडनी सिक्सर के लिए 12 मैचों में 16 विकेट निकाले थे. वो एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. सेलेक्टर्स का ये मानना है कि कमिंस की जगह भरने के लिए ड्वारशिस से बेहतर कोई विकल्प नहीं हैं. ये खिलाड़ी 6 वनडे में 11 जबकि 13 टी20 मैचों में 20 विकेट ले चुका है. 

इस खिलाड़ी की भी चमकी किस्मत

फाइनल स्क्वाड में एक और बड़ा बदलाव किया गया है. पहले शामिल किए गए ओपनर मैथ्यू शॉर्ट बाहर हो चुके हैं. उनकी जगह इन फॉर्म खिलाड़ी मैट रेनशॉ को जगह मिली है. स्टीव स्मिथ जगह बनाने में असफल रहे. इस बार टीम की कमान मिचेल मार्श संभाल रहे हैं, जिनके साथ कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और एडम जंपा जैसे स्टार खिलाड़ी हैं. 

2 हैट्रिक लेकर इतिहास रच चुके हैं कमिंस

पैट कमिंस कंगारू टीम के सबसे बड़े मैच विनर माने जाते हैं. जो अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं और बल्ले से भी खास योगदान दे सकते हैं. ये खिलाड़ी टी20 विश्व कप के इतिहास में 2 बार हैट्रिक लेने का कमाल कर चुका है. कमिंस ने ने टी20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लेने कमाल किया था. वो विश्व कप के एक सीजन में 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बने थे. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया का फाइनल स्क्वाड

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, टिम डेविड, बेन ड्वारशिस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रैनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

ये भी पढ़ें: T20 WC 2026: 7 मैचों के लिए तैयार है कैंडी का Pallekele Stadium, कैसा है यहां की पिच का मिजाज? जानें टी20 के आंकड़े

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Pat Cummins

Trending news

भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी