T20 World Cup 2026: मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया....टूर्नामेंट से बाहर हो गया सबसे बड़ा मैच विनर, 2 हैट्रिक लेकर रचा था इतिहास

T20 World Cup 2026, Pat Cummins: 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के सबसे बड़े मैच विनर पैट कमिंस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. चोट के चलते वो एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को स्क्वाड में लाया गया है.

कमिंस का बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो गेंद और बल्ले से मैच जिताने की क्षमता रखते हैं. बताया गया है कि पैट कमिंस को पुरानी पीठ की समस्या है, जिससे वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं. इसलिए मेडिकल टीम ने उन्हें अभी आराम और फिर रिहैब करने की सलाह दी है.

एक हफ्ते पहले ही खबर आई थी कि पैट कमिंस T20 World Cup 2026 के शुरुआती 2-3 मैच नहीं खेल पाएंगे. उस वक्त कहा गया था किएशेज सीरीज 2025-26 से पहले कमर में बोन स्ट्रेस इंजरी के चलते वो परेशान हैं और रिकवरी नहीं हुई है. अब फाइनली वो वर्ल्ड कप 2026 में नहीं दिखेंगे.

कमिंस की जगह लेने वाला खिलाड़ी कौन?

कमिंस की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वारशिस को लाया गया है, जिन्होंने बिग बैश लीग 2025-26 के सीजन में कमाल की बॉलिंग की है. उन्होंने सिडनी सिक्सर के लिए 12 मैचों में 16 विकेट निकाले थे. वो एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. सेलेक्टर्स का ये मानना है कि कमिंस की जगह भरने के लिए ड्वारशिस से बेहतर कोई विकल्प नहीं हैं. ये खिलाड़ी 6 वनडे में 11 जबकि 13 टी20 मैचों में 20 विकेट ले चुका है.

इस खिलाड़ी की भी चमकी किस्मत

फाइनल स्क्वाड में एक और बड़ा बदलाव किया गया है. पहले शामिल किए गए ओपनर मैथ्यू शॉर्ट बाहर हो चुके हैं. उनकी जगह इन फॉर्म खिलाड़ी मैट रेनशॉ को जगह मिली है. स्टीव स्मिथ जगह बनाने में असफल रहे. इस बार टीम की कमान मिचेल मार्श संभाल रहे हैं, जिनके साथ कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और एडम जंपा जैसे स्टार खिलाड़ी हैं.

2 हैट्रिक लेकर इतिहास रच चुके हैं कमिंस

पैट कमिंस कंगारू टीम के सबसे बड़े मैच विनर माने जाते हैं. जो अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं और बल्ले से भी खास योगदान दे सकते हैं. ये खिलाड़ी टी20 विश्व कप के इतिहास में 2 बार हैट्रिक लेने का कमाल कर चुका है. कमिंस ने ने टी20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लेने कमाल किया था. वो विश्व कप के एक सीजन में 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बने थे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया का फाइनल स्क्वाड

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, टिम डेविड, बेन ड्वारशिस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रैनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

