Rinku Singh पर टूटा दुखों का पहाड़, वर्ल्ड कप के बीच पिता का निधन

Hindi Newsक्रिकेटRinku Singh पर टूटा दुखों का पहाड़, वर्ल्ड कप के बीच पिता का निधन

Cricketer Rinku Singh's father passes away: टीम इंडिया के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह के पिता खचंद्र सिंह का निधन हो गया है. ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. वो लंबे समय से स्टेज-4 लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे थे. पिछले कुछ दिनों से वेंटीलेटर सपोर्ट पर थे.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (@Suraz_diwakar)
Cricketer Rinku Singh's father passes away: टी20 विश्व कप 2026 के बीच टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूटा है. उनके पिता खचंद्र सिंह का निधन हो गया है. वो ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहीं अंतिम सांस ली. अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. एक दिन पहले ही रिंकू सिंह टीम इंडिया को छोड़कर उनके पास आए थे और जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 फरवरी को होने वाले मैच के लिए वापस जुड़ गए थे, लेकिन 27 फरवरी को सुबह-सुबह खबर आई कि अब उनते पिता इस दुनिया में नहीं रहे.

खबर अपडेट हो रही है...

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Rinku Singh

