Rinku Singh पर टूटा दुखों का पहाड़, वर्ल्ड कप के बीच पिता का निधन

Cricketer Rinku Singh's father passes away: टी20 विश्व कप 2026 के बीच टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूटा है. उनके पिता खचंद्र सिंह का निधन हो गया है. वो ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहीं अंतिम सांस ली. अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. एक दिन पहले ही रिंकू सिंह टीम इंडिया को छोड़कर उनके पास आए थे और जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 फरवरी को होने वाले मैच के लिए वापस जुड़ गए थे, लेकिन 27 फरवरी को सुबह-सुबह खबर आई कि अब उनते पिता इस दुनिया में नहीं रहे.

खबर अपडेट हो रही है...