अफ्रीका नहीं... दिग्गज Dale Steyn ने इस टीम को बताया सबसे बड़ा 'चोकर्स', IND vs NZ Final पर दिए बयान से मची खलबली

Dale Steyn to hand over choker tag to New Zealand: क्रिकेट की दुनिया में साउथ अफ्रीका टीम को चोकर्स कहा जाता है, क्योंकि ये टीम पूरे टूर्नामेंट में बढ़िया करती है और नॉकआउट गेम में हार जाती है. टी20 विश्व कप 2024 और 2026 में भी यही कहानी रिपीट हुई. पिछली बार वो फाइनल में टीम इंडिया के हाथों हारी थी और इस बार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने उसे 9 विकेट से मात देकर बाहर कर दिया. हालांकि अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का अलग ही मानना है. वो अफ्रीका से भी बड़ा चोकर न्यूजीलैंड को मानते हैं. इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है. साथ ही ये भी कह दिया कि अगर टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में कीवी टीम भारत को नहीं हरा पाती तो वह हमेशा के लिए न्यूजीलैंड को चोकर्स का टैग दे देंगे.

8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाना है. यह जंग अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लड़ी जाएगी. इस मैच पर चर्चा के दौरान ही डेल स्टेन ने न्यूजीलैंड की टीम को चोकर कहा है. इसके पीछे की वजह पर बात करते हुए स्टेन ने कहा कि 'सच कहूं तो हर कोई साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहना पसंद करता है, लेकिन मैं यह कहने जा रहा हूं. न्यूजीलैंड ने खुद ज्यादा वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, और वे हमसे ज्यादा फाइनल में रहे हैं, इसलिए, कोई बुरा मत मानना न्यूजीलैंड, लेकिन प्लीज इसे जीतते रहो. अगर न्यूजीलैंड ये मैच नहीं जीता तो मैं फॉर्मली चोकर्स का टैग तुम्हें दे रहा हूं; यह तुम्हारा है.'

डेल स्टेन ने ये भी माना कि भारत को उसी के घर में हराना आसान नहीं होगा. ये काम कीवियों के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है. स्टेन ने कहा कि 'मुझे न्यूजीलैंड पसंद है, लेकिन वे इंडिया को नहीं हरा पाएंगे. इसके लिए इंडिया को एक जबरदस्त चोक की जरूरत होगी.' स्टेन ने यह सभी बातें एबी डी विलियर्स के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कही हैं.

टीम इंडिया को हराना आसान नहीं

टी20 विश्व कप 2026 मेंन्यूजीलैंड के प्रदर्शन ने डेल स्टेन को भी इम्प्रेस किया है. इसलिए वो इस टीम को खिताब जीतते हुए देखना चाहते हैं. स्टेन ने कहा कि 'मैं सच में चाहता हूं कि वे जीतें, लेकिन क्या मुझे लगता है कि वे इंडिया को हरा पाएंगे? नहीं.' स्टेन के इस बयान से साफ हो गया है कि भारत को हराने के लिए न्यूजीलैंड को फाइनल में चमत्कार करना पड़ेगा. उनके मुताबिक भारत अपनी घरेलू परिस्थितियों में बेहद मजबूत टीम है और यहां उसे हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है.

न्यूजीलैंड के पास कितनी आईसीसी ट्रॉफी?

न्यूजीलैंड के पास आईसीसी की 2 ट्रॉफी हैं. पहली ट्रॉफी उसने 2000-01 में आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट जीतकर केन्या में अपने नाम की थी. इसके 20 साल बाद दूसरी ट्रॉफी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2021) में आई, जब केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने भारत को ही फाइनल में हराकर टेस्ट क्रिकेट का पहला विश्व खिताब जीता था. पिछले कई सालों में यह टीम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में कई बार नॉकआउट तक पहुंची, लेकिन खिताब नहीं जीत पाई.

