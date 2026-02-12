Advertisement
trendingNow13106837
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: क्रीज पर आते ही छक्कों की बारिश, Dasun Shanaka ने रचा इतिहास...ऐसा करने वाले पहले श्रीलंकाई

T20 World Cup 2026: क्रीज पर आते ही छक्कों की बारिश, Dasun Shanaka ने रचा इतिहास...ऐसा करने वाले पहले श्रीलंकाई

Fastest 50s in T20 World Cup: टी20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ 225 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. टीम को इतने बड़े टोटल तक पहुंचाने में कप्तान दासुन शनाका ने अहम रोल अदा किया. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 50 रन ठोके और इतिहास रच दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dasun Shanaka
Dasun Shanaka

Fastest 50s in T20 World Cup: इन दिनों भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. 12 फरवरी को ग्रुप स्टेज के तहत श्रीलंका और ओमान के बीच पेलेकल्ले स्टेडियम में मुकाबला चल रहा है. श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 225 रन बनाए हैं. टीम के लिए नंबर 5 पर बैटिंग करने उतरे कप्तान दासुन शनाका ने 20 बॉल पर 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से 50 रनों की पारी खेली. उन्होंने क्रीज पर आते ही छक्कों की बारिश की और ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक पूरा किया.

टी20 विश्व कप 2026 में ओमान के खिलाफ खेली गई इस तूफानी पारी के दम पर श्रीलंका टीम के कप्तान दासुन शनाका ने कमाल कर दिया है. ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उन्होंने 19 बॉल पर ताबड़तोड़ अंदाज में फिफ्टी ठोकी और इतिहास रच दिया. अब वो श्रीलंका के लिए टी20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने महेला जयवर्धने का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिन्होंने 21 बॉल पर फिफ्टी मारी थी.

रोहित शर्मा की बराबरी

इतना ही नहीं दासुन शनाका अब बतौर कप्तान भी टी20 विश्व कप के इतिहास में श्रीलंका के लिए सबसे तेज फिफ्टी जमाने वाले खिलाड़ी हैं. ओवरऑल उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 2024 के टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 बॉल पर अर्धशतक मारा था.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

रोहित शर्मा की शॉट खेलते हुए फाइल फोटो

T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ 50 (कप्तान द्वारा)

19 बॉल- रोहित शर्मा (vs AUS, 2024)
19 बॉल- दासुन शनाका (v OMAN, 2026)*
20 बॉल- मोहम्मद अशरफुल (v WI, 2007)
21 बॉल- महेला जयवर्धने (v KEN, 2007)

पवन, दासुन और कुसल मेंडिस ने कमाल की पारियां खेलीं

अगर मैच की बात करें तो श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 225 रन किए हैं. टीम के दोनों ओपनर फ्लॉप रहे. पथुम निसांका ने 13 जबकि कामिल मिशारा ने 8 रन ही बनाए. इसके बाद कुसल मेंडिस ने 45 बॉल पर 7 चौकों की मदद से 61 रनों का योगदान दिया. नंबर 4 पर बैटिंग करने आए पवन रत्नायके ने 28 बॉल पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 रन बनाए. आखिरी में कप्तान दासुन ने 20 बॉल पर 5 छक्के और 2 चौके लगाकर 50 रन बनाए. फिर कामिंदु मेंडिस ने 7 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 19 रन किए.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक (Fastest 50s in T20 World Cup)

12 गेंद- युवराज सिंह (इंग्लैंड के खिलाफ, 2007)
17 गेंद- स्टीफन मायबर्ग (आयरलैंड के खिलाफ, 2014)
17 गेंद- मार्कस स्टोइनिस (श्रीलंका के खिलाफ, 2022)
18 गेंद- ग्लेन मैक्सवेल (पाकिस्तान के खिलाफ, 2014)
18 गेंद- केएल राहुल (स्कॉटलैंड के खिलाफ, 2021)
18 गेंद- शोएब मलिक (स्कॉटलैंड के खिलाफ, 2021)
19 गेंद- रोहित शर्मा (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2024)
19 गेंद- दासुन शनाका (ओमान के खिलाफ, 2026)*
20 गेंद- मोहम्मद अशरफुल (वेस्टइंडीज के खिलाफ, 2007)
20 गेंद- युवराज सिंह (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2007)
20 गेंद - शादाब खान (दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 2022)

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: IND vs NAM: ना कोई चोट... ना खराब प्रदर्शन... फिर भी प्लेइंग 11 से बाहर होगा ये खिलाड़ी, वजह ही कुछ ऐसी है

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
DNA
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!