Advertisement
trendingNow13119160
Hindi Newsक्रिकेटVideo: वरुण चक्रवर्ती पर कहर बनकर टूटे डेवाल्ड ब्रेविस, No-Look Six से मचा दिया तहलका, देखते रह गए दर्शक

Video: वरुण चक्रवर्ती पर कहर बनकर टूटे डेवाल्ड ब्रेविस, No-Look Six से मचा दिया तहलका, देखते रह गए दर्शक

India vs South Africa: डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर ने चौथे विकेट के लिए 97 रन की पार्टनरशिप की और साउथ अफ्रीका को एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ाया. साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए. साउथ अफ्रीका ने इस तरह भारत के सामने जीत के लिए 188 रनों का टारगेट रखा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 22, 2026, 09:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X- Screen Grab)
Photo Credit (X- Screen Grab)

T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में अपने बल्ले से जमकर आग उगली है. डेवाल्ड ब्रेविस ने टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अपना रौद्र रूप दिखाया है. डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंद पर 45 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. इस दौरान डेवाल्ड ब्रेविस ने अपने एक बेहतरीन शॉट से दर्शकों को हैरान कर दिया.

वरुण चक्रवर्ती पर कहर बनकर टूटे डेवाल्ड ब्रेविस

डेवाल्ड ब्रेविस की पारी की एक खास बात दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ लगाया गया शानदार 'नो लुक छक्का' था. साउथ अफ्रीका की पारी के 9वें ओवर में, डेवाल्ड ब्रेविस ने वरुण चक्रवर्ती की चौथी गेंद पर कट शॉट मारकर चौका लगाया. इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने अगली ही गेंद पर नो लुक छक्का लगाया. वरुण चक्रवर्ती ने गेंद स्टंप पर फेंकी और डेवाल्ड ब्रेविस ने इस पर नो लुक छक्का जड़ दिया. डेवाल्ड ब्रेविस के इस छक्के ने दर्शकों को हैरान कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

डेवाल्ड ब्रेविस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. डेवाल्ड ब्रेविस पावरप्ले में बैटिंग करने आए, जब साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम आउट हो चुके थे. जल्द ही डेविड मिलर भी उनके साथ आ गए, तब प्रोटियाज का स्कोर 20/3 था. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 97 रन की पार्टनरशिप की और साउथ अफ्रीका को एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ाया. साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए. साउथ अफ्रीका ने इस तरह भारत के सामने जीत के लिए 188 रनों का टारगेट रखा. प्रेशर में ऐसा शॉट लगाने की डेवाल्ड ब्रेविस की शानदार स्किल इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके टैलेंट के बारे में बहुत कुछ बताती है. फैंस ने डेवाल्ड ब्रेविस के इस शानदार शॉट का जश्न मनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है.

जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट खोकर 187 रन बनाए. टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में डेवाल्ड ब्रेविस (45), डेविड मिलर (63) और ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद 44) का योगदान रहा. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में 15 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट प्राप्त किया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
PM Narednra Modi
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
Jairam ramesh
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
Badlapur
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
PM Modi
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
Bhupen Bora
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन