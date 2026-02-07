Advertisement
trendingNow13101192
Hindi Newsक्रिकेटENG vs NEP: साल्ट-बटलर करेंगे ओपन...नंबर 5 पर उतरेंगे कप्तान ब्रूक...इंग्लैंड ने किया पहले मैच की प्लेइंग 11 का ऐलान

ENG vs NEP: साल्ट-बटलर करेंगे ओपन...नंबर 5 पर उतरेंगे कप्तान ब्रूक...इंग्लैंड ने किया पहले मैच की प्लेइंग 11 का ऐलान

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के लिए इंग्लैंड टीम तैयार है. उसने पहले मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ कर दी है. हैरी ब्रूक की कप्तानी में यह टीम खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी और नेपाल को मात देकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

England announced their Playing XI
England announced their Playing XI

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है. पहले दिन यानी 7 फरवरी को तीन मैच हो रहे हैं. इस मेगा टूर्नामेंट में इंग्लैंड की टीम अपना पहला मैच 8 तारीख को नेपाल के खिलाफ खेलेगी. यह मुकाबला ग्रुप C के तहत खेला जाना है, जिसके लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है. नेपाल के खिलाफ इंग्लैंड ने तगड़ी टीम उतारी है. ओपनर के तौर पर विस्फोटक खिलाड़ी फिल सॉल्ट और जोस बटलर का नाम है, जबकि नंबर तीन पर युवा जैकब बेथेल खेलेंगे, जो बाएं हाथ के ऑलराउंडर हैं और स्पिनर्स के खिलाफ लंबे-लंबे छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं.

पहले मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 में दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स आदिल राशिद और लियाम डॉसन को जगह दी है. ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट में सैम करन, विल जैक्स और जैकब बेथेल जैसे खिलाड़ी हैं. गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोफ्रा आर्चर और ल्यूक वुड संभालेंगे. पहले मैच से जिन खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है, उनमें जोश टंग, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद और बेन डकेट का नाम है.

कहां खेला जाएगा इंग्लैंड का पहला मैच?

इंग्लैंड और नेपाल के बीच यह मैच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां रनों की बारिश होती है. इंग्लैंड टीम में दिग्गजों की भरमार है. ऐसे में चौके-छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है. जिस ग्रुप C में इंग्लिश टीम को जगह मिली है, उसमें इस बार नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और इटली भी हैं. इंग्लैंड टीम को हैरी ब्रूक लीड कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाल के खिलाफ इंग्लैंड की प्लेइंग 11 (England's Playing 11 Against Nepal)

फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और ल्यूक वुड.

बेंच- रेहान अहमद, जोश टंग, बेन डकेट, जेमी ओवरटन

T20 World Cup 2026 में इंग्लैंड का शेड्यूल

  • 8 फरवरी- इंग्लैंड बनाम नेपाल, ग्रुप C, मुंबई
  • 11 फरवरी- इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, ग्रुप C, मुंबई
  • 14 फरवरी- इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, ग्रुप C, कोलकाता
  • 16 फरवरी- इंग्लैंड बनाम इटली, ग्रुप C, कोलकाता

इंग्लैंड का स्क्वॉड (England Squad for T20 World Cup 2026)

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड

ये भी पढ़ें: VIDEO: कैच हो तो ऐसा...बाबर-शाहीन ने मिलकर बाउंड्री पर लपका हैरतअंगेज कैच, बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे फैंस

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
India-US trade deal
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
mp jairam ramesh
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज