Hindi Newsक्रिकेटकाफी घबराया हुआ हूं....इंग्लैंड से हार झेलने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने क्यों दिया ये बयान?

'काफी घबराया हुआ हूं'....इंग्लैंड से हार झेलने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने क्यों दिया ये बयान?

Mitchell Santner: टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में एंट्री करेगी. दूसरी टीम के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर है. सबकी नजर पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच पर टिक चुकी हैं, जो 28 फरवरी को पालेकेले स्टेडियम  में होने जा रहा है. इस मैच से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर काफी घबराए हुए हैं. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:37 AM IST
फोटो क्रेडिट - (x- ICC, T20 world Cup 2026)
Mitchell Santner: टी20 विश्व कप 2026 में 27 फरवरी की शाम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा. इस टीम के पास सेमीफाइनल में जगह पक्की करने का जो आसान रास्ता था, अब वो मुश्किल हो गया है. सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में कीवियों को इंग्लैंड ने 4 विकेट से हरा दिया. अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाती तो सेमीफाइनल का टिकट पक्का था, लेकिन अब उसे श्रीलंका के सहारे की उम्मीद है. न्यूजीलैंड चाहेगी कि आखिरी मुकाबले में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को हरा दे. ऐसा हो पाएगा या नहीं? इसे लेकर कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर टेंशन में हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली हार के बाद वो काफी घबराए हुए हैं. उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जो क्रिकेट गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.  सैंटनर ने कहा कि 'काफी घबराया हुआ हूं. कल का मैच देखते समय थोड़ी घबराहट होगी, बस यह देखने के लिए कि क्या होता है, लेकिन यह हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते.' इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से मिली हार के बाद सैंटनर ने कहा कि 'हम बस इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है. अगर हम आज रात जीत जाते तो चीजें काफी आसान हो जातीं.'

इंग्लैंड ने तोड़ा दिल

दरअसल, 27 फरवरी को सुपर 8 में अपना आखिरी मैच खेलने उतरी न्यूजीलैंड टीम के पास इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की करने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन वो चूक गए. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खोकर 159 रन बनाए थे. इस टारगेट को इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 19.3 ओवरों में हासिल कर लिया. इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 43 रन चाहिए थे और न्यूजीलैंड की जीत तय दिख रही थी, लेकिन विल जैक्स ने नाबाद 32 और रेहान अहमद ने 9 गेंदों में 22 रन बनाकर बाजी पलट दी.

पाक को क्या करना होगा?

अब श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मुकाबले पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों की नजर है. ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 3 मैचों में 3 अंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2 मैचों में 1 अंक है. अब उसे अगर सेमीफाइनल में जाना है तो बड़ी जीत चाहिए, पाक को तभी टॉप4 में एंट्री मिलेगी जब जीत के बाद उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से भी बढ़िया होगा. 

क्या है सेमीफाइनल के लिए समीकरण?

एक समीकरण के अनुसार, सलमान अली आगा की टीम को नेट रन रेट में न्यूजीलैंड से आगे निकलने के लिए श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 64 से अधिक रनों से जीतना होगा, जबकि टारगेट का पीछा करते हुए कम से कम 40 गेंदें बाकी रहते हुए बाजी मारनी होगी. ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि श्रीलंका इस एडिशन में बढ़िया खेली है, उसके पास घरेलू कंडीशन में खेलने का अनुभव है, लेकिन सैंटनर किसी भी बात को हल्के में नहीं ले रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी टीम पल्लेकेले में दोनों एशियाई टीमों के बीच होने वाले मैच को उत्सुकता से देखेगी.

ये भी पढ़ें: T20 Word Cup 2026 में फंसे हुए हैं IND-PAK...इस 'अग्निपरीक्षा' के बाद ही मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, किसके सामने है बड़ी चुनौती?

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

Mitchell Santner

