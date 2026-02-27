Advertisement
T20 World Cup 2026: सांसें रोक देने वाले मैच में जीता इंग्लैंड, न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप में लटका, पाकिस्तान भी जिंदा

T20 World Cup 2026: सांसें रोक देने वाले मैच में जीता इंग्लैंड, न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप में लटका, पाकिस्तान भी जिंदा

T20 World Cup 2026: सांसें रोक देने वाले टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है. न्यूजीलैंड पर इंग्लैंड की इस जीत से पाकिस्तान अभी भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिंदा है. न्यूजीलैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए थे और इंग्लैंड को जीत के लिए 160 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19.3 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 161 रन बनाते हुए यह लक्ष्य हासिल कर लिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 27, 2026, 11:05 PM IST
Photo Credit (England Cricket)
Photo Credit (England Cricket)

न्यूजीलैंड को करना होगा इंतजार

न्यूजीलैंड को करना होगा इंतजार

इस हार के साथ ही सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने के लिए न्यूजीलैंड को अब पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के मैच का परिणाम का इंतजार करना होगा. पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका इंग्लैंड सुपर आठ के अपने ग्रुप में टॉप पर है. इंग्लैंड के लिए टॉम बैंटन ने सबसे ज्यदा 33 रन का योगदान दिया. विल जैक्स ने नाबाद 32, कप्तान हैरी ब्रूक ने 26, सैम कुरेन ने 24 रन का योगदान दिया. न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने चार ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट लिए.

न्यूजीलैंड ने बनाए 159 रन

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए थे और इंग्लैंड को जीत के लिए 160 रनों का टारगेट दिया था. कीवी टीम की शुरुआत अच्छी रही और टिम सेफर्ट और फिन एलेन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 6.6 ओवर में 64 रन जोड़े.सेफर्ट ने 25 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 35 रन बनाए. वहीं, फिन एलन ने 19 गेंदों में 29 रनों का योगदान दिया.

ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 39 रन बनाए

रचिन रविंद्र भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 11 रन बनाकर रेहान अहमद का शिकार बने. मार्क चैपमैन 9 गेंदों में 15 रन बनाने के बाद आउट हुए. डेरिल मिचेल भी सस्ते में पवेलियन लौटे. ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक 39 रन बनाए. अपनी इस पारी में फिलिप्स ने 4 चौके और एक सिक्स लगाया.

न्यूजीलैंड ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए

मिचेल सेंटनर 5 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद रहे. कोल मैककांची ने 12 गेंदों में 14 रनों का योगदान दिया. न्यूजीलैंड ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए, जिसके चलते टीम स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल लगाने में नाकाम रही. इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में विल जैक्स ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए. वहीं, रेहान अहमद ने 28 रन देकर दो विकेट निकाले, जबकि आदिल रशीद भी दो विकेट चटकाने में सफल रहे.

इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही

न्यूजीलैंड से मिले 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. फिल सॉल्ट महज 2 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार बने. इसके बाद खराब फॉर्म में चल रहे जोस बटलर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. दो विकेट जल्दी गंवाने के बाद कप्तान हैरी ब्रूक और जैकब बेथेल ने इंग्लैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने का प्रयास किया और तीसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़े. ब्रूक 24 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बेथेल 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

टॉम बैंटन ने मोर्चा संभाला

58 रनों के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद सैम करन और टॉम बैंटन ने मोर्चा संभाला और पांचवें विकेट के लिए 42 रन जोड़े. करन ने 22 गेंदों में 24 रन बनाए, जबकि बैंटन 3 चौके और एक छक्के की मदद से 33 रन बनाकर आउट हुए. 117 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गंवाकर इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी और जीत दूर जाती हुई दिख रही थी. हालांकि, विल जैक्स और रेहान अहमद ने सिर्फ 16 गेंदों में 44 रनों की अटूट साझेदारी निभाते हुए इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत दिला दी.

यहीं से पूरा मुकाबला पलट गया

जैक्स ने सिर्फ 18 गेंदों का सामना करते हुए 32 रनों की नाबाद पारी खेली. विल जैक्स ने पारी के 18वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ 22 रन बनाए और यहीं से पूरा मुकाबला पलट गया. वहीं, रेहान ने 7 गेंदों में 19 रन बनाए और वह टीम को जीत दिलाकर लौटे. गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रविंद्र ने 19 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि मैट हेनरी और फिलिप्स ने एक-एक विकेट चटकाया.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

T20 World Cup 2026

