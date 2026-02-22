Advertisement
T20 World Cup: अपने ही घर में ढेर हुए श्रीलंका के शेर, इंग्लैंड ने निकाला दम, 51 रनों से बुरी तरह रौंदा

England vs Sri Lanka: फिल सॉल्ट (40 गेंदों पर 62 रन) की दमदार बल्लेबाजी के बाद जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स की जोड़ी ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर इंग्लैंड को 51 रन की शानदार जीत दिलाई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 22, 2026, 08:08 PM IST
Photo Credit (X- ECB)
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रनों से हराया. रविवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड से मिले 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 95 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए. टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए. श्रीलंका की तरफ से कप्तान दासुन शनाका ने सर्वाधिक 30 रन बनाए.

अपने ही घर में ढेर हुए श्रीलंका के शेर

हालांकि, उन्हें बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका. शनाका के अलावा कामिंदु मेंडिस ने 13 रनों का योगदान दिया, जबकि दुनिथ वेल्लालगे ने 10 रन बनाए. गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से विल जैक्स ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन खर्च करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए. वहीं, जोफ्रा आर्चर और लियाम डॉसन ने दो-दो विकेट चटकाए. आदिल रशीद ने भी 3.4 ओवर में महज 13 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाले.

इंग्लैंड ने निकाला दम

श्रीलंका को हराने के साथ ही इंग्लैंड की टीम सुपर-8 के दूसरे ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई है. इससे पहले टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. जोस बटलर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए, तो जैकब बेथेल 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे. टॉम बैंटन का निराशाजनक प्रदर्शन इस मैच में भी जारी रहा और वह 6 रन बनाकर रनआउट हुए.

ये भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: जाइंट किलर जिम्बाब्वे बेहद खतरनाक, वेस्टइंडीज का शिकार करने के लिए तैयार, ऐसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

फिल साल्ट ने एक छोर संभाले रखा

कप्तान हैरी ब्रूक भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे. सैम करन ने 11 रनों का योगदान दिया, जबकि विल जैक्स ने 14 गेंदों में 21 रन बनाए. हालांकि, फिल साल्ट ने एक छोर संभाले रखा और उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 गेंदों में 62 रनों की दमदार पारी खेली. साल्ट की पारी के बूते इंग्लैंड 20 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 146 रन लगाने में सफल रही. श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में दुनिथ वेल्लालगे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में महज 26 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. वहीं, दिलशान मदुशंका और महेश तीक्षणा ने दो-दो विकेट चटकाए.

