Advertisement
trendingNow13091338
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026 से ठीक पहले NZ ने टीम में अचानक बुलाया घातक तेज गेंदबाज, 15 विकेट चटकाने के बाद हुई एंट्री

T20 World Cup 2026 से ठीक पहले NZ ने टीम में अचानक बुलाया घातक तेज गेंदबाज, 15 विकेट चटकाने के बाद हुई एंट्री

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड ने एक नए खिलाड़ी को स्क्वाड में एड किया है. यह खिलाड़ी बतौर रिजर्व प्लेयर भारत-श्रीलंका में टीम के साथ रहेगा. घरेलू क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन के चलते उसकी अचानक टीम में एंट्री हुई है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

New Zealand squad
New Zealand squad

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड के स्टार बॉलर एडम मिल्ने चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं. उनकी जगह काइल जैमीसन को विश्व कप स्क्वाड में रखा गया है. अब एक 27 साल के तेज गेंदबाज को भी कीवी टीम में जगह मिली है, हालांकि वो रिजर्व प्लेयर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है. 27 साल के इस खिलाड़ी को तभी मौका मिल सकता है जब कोई खिलाड़ी चोटिल होकर या किसी दूसरे कारण से विश्व कप से बाहर हो जाएगा. ये वही खिलाड़ी है, जिसने हाल में सुपर स्मैश में वेलिंगटन टीम के लिए कमाल की बॉलिंग करते हुए 9 मैचों में 15 विकेट निकाले थे. इस दमदार प्रदर्शन के चलते ही उसे ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए कीवी टीम में अचानक शामिल किया गया है.

जिस खिलाड़ी की यहां बात हो रही है वो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन सियर्स हैं, जो भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप से पहले ब्लैक कैप्स टीम से जुड़ेंगे. इस खिलाड़ी की तारीफ में हेड कोच रॉब वॉल्टर ने कसीदे पढ़े हैं. उन्होंने कहा कि सियर्स टीम में चुने जाने के पूरी तरह हकदार हैं. सियर्स के क्रिकेट करियर की बात करें तो वो कीवी टीम के लिए 22 T20I मैचों में 23 विकेट ले चुके हैं.

कोच ने बेन सियर्स को लेकर क्या कहा?

रॉब वॉल्टर ने अपने बयान में बेन सियर्स को लेकर कहा, 'बेन ने मैदान पर वापसी के लिए कड़ी मेहनत की है और उन्हें फिर से खेलते और अच्छा प्रदर्शन करते देखना शानदार रहा है. उन्होंने फायरबर्ड्स के लिए पूरा सुपर स्मैश सीजन खेला, जहां वह 9 मैचों में 15 विकेट लेकर राउंड-रॉबिन स्टेज के संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. भारत में हमारे साथ बेन का होना शानदार रहेगा और अगर वर्ल्ड कप के दौरान कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो वह तुरंत असर डालने के लिए तैयार रहेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

कब पहला मैच खेलेगा न्यूजीलैंड?

जानकारी के अनुसार, बेन सियर्स 5 फरवरी को अमेरिका (USA) के खिलाफ न्यूज़ीलैंड के वॉर्म-अप मैच से पहले टीम से जुड़ जाएंगे. कीवी टीम 8 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. फिर उसे UAE, साउथ अफ्रीका और कनाडा के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच खेलना है. इस बार कीवी टीम को मिचेल सैंटनर लीड कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में यह टीम किस तरह का प्रदर्शन करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की अपडेटेड टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, इश सोढ़ी.

रिजर्व खिलाड़ी- बेन सियर्स

ये भी पढ़ें: T20 WC 2026: PAK ने बनाया खास प्लान, बाबर नहीं नंबर 3 पर खेलेगा ये बल्लेबाज, बोला- 'मैं स्पिनर को अच्छा खेलता हूं'

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

New Zealand squad

Trending news

DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?