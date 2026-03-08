IND vs NZ: Final में टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड बनेगा ये मैच विनर...न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों के लिए है 'काल'...पलक झपकते ही कर लेता है शिकार

India's trump card Axar Patel: न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा ये भारतीय खिलाड़ी टी20 विश्व कप 2026 में यह खिलाड़ी 8 विकेट ले चुका है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 2 कमाल के कैच लेकर मैच का रुख पलटा था.
India's trump card Axar Patel: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली खिताबी जंग का मंच तैयार है. 8 मार्च यानी आज शाम 7 बजे से यह महामुकाबला शुरू होगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है. उसके पास तीसरा खिताब जीतने का सुनहरा मौका है.
टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक धुरंधर शामिल हैं, लेकिन सवाल ये है कि फाइनल में कौन सा खिलाड़ी हीरो बनेगा? चूंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मुकाबला है तो टीम इंडिया के पास एक ऐसा खिलाड़ी है, जो कीवी टीम के चार बल्लेबाजों पर अकेला ही भारी पड़ता है. ये कोई और नहीं बल्कि ऑलराउंडर अक्षर पटेल हैं, जो अपनी सटीक गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए ट्रंप कार्ड बन सकते हैं.
सूर्यकुमार यादव के डिप्टी यानी टीम इंडिया के उपकप्तान अक्षर पटेल पर सबकी नजर रहने वाली है. वो कीवी टीम के अहम बल्लेबाजों को हमेशा परेशान करते आए हैं. खास बात ये है कि इस एडिशन में अक्षर कमाल के फॉर्म में हैं. वो गेंद, बल्ले और फील्डिंग तीनों में शानदार रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे वो फाइनल में टीम के लिए ट्रंप कार्ड बन सकते हैं.
दरअसल, अक्षर पटेल ही वह खिलाड़ी हैं, जो फाइनल में कीवी टीम पर अकेले भारी पड़ सकते हैं. कीवी टीम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है. वो फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल को कई बार आउट कर चुके हैं.
|बल्लेबाज
|गेंद
|रन
|आउट
|ग्लेन फिलिप्स
|21
|31
|3
|डेरिल मिचेल
|26
|34
|2
|मार्क चैपमैन
|24
|33
|2
|फिन एलन
|10
|15
|1
अक्षर ने फिन एलन को 10 गेंद में एक बार आउट किया है. ग्लेन फिलिप्स को 21 गेंद फेंककर तीन बार अपना शिकार बना चुके हैं. डेरिल मिचेल के खिलाफ 26 गेंद फेंकी और 2 बार उन्हें आउट किया, जबकि मार्क चैपमैन को 24 गेंद में 2 बार चलता किया.अक्षर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में कुल 7 मुकाबले खेले और 20 के औसत से 10 विकेट निकाले. उनका इकॉनमी रेट 7.84 का रहा है.
टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अक्षर पटेल 5वें नंबर पर हैं. उन्होंने अब तक 7 मैचों में 10 शिकार किए हैं.
नंबर एक पर अर्शदीप सिंह हैं, जो 9 मैचों में 17 शिकार कर चुके हैं. जसप्रीत बुमराह 14 मैचों में 16 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं. हार्दिक पांड्या ने 18 मैचों में 13 शिकार किए हैं. नंबर चार पर युजवेंद्र चहल का नाम आता है, जिन्होंने इस टीम के खिलाफ 14 मैचों में 11 शिकार किए थे.
अक्षर भले ही नंबर 5 पर हैं, लेकिन मौजूदा न्यूजीलैंड टीम में जो बल्लेबाज शामिल हैं, उन पर अक्षर हमेशा भारी पड़े हैं. इसलिए वो फाइनल में भारत के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं.
