Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup Final: जीत के लिए टीम इंडिया का टोटका....Final से पहले चली 3 बदलाव वाली चाल, क्या इतिहास बदल पाएगी टीम इंडिया?

T20 World Cup Final: जीत के लिए टीम इंडिया का 'टोटका'....Final से पहले चली 3 बदलाव वाली चाल, क्या इतिहास बदल पाएगी टीम इंडिया?

T20 World Cup 2026 Final: टी20 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला 8 मार्च को होगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस खिताबी जंग में अब सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं. आइए जानते हैं कि खिताब जीतने के लिए भारतीय खेमे में किस तरह 'साम-दाम-दंड-भेद' सब आजमाया जा रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:46 AM IST
T20 World Cup 2026 Final: जिस पल का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है. अब से 24 घंटे बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला होगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली यह खिताबी जंग महज एक खेल नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए 'अतीत के जख्मों' को भरने का एक ऐतिहासिक मौका भी है. 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाली इस जंग से पहले टीम इंडिया ने 'साम-दाम-दंड-भेद' की रणनीति के साथ-साथ 3 बदलाव वाली चाल के टोटके का सहारा लिया है, ताकि इस मैदान पर 2023 में मिले जख्म और कड़वी यादों को मिटाया जा सके.

अब इसे अंधविश्वास कहें या पॉजिटिविटी का बूस्ट, टीम इंडिया इस बार किस्मत का भी पूरा साथ चाहती है, ताकि वो लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच पाए. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है तीन बदलाव वाली चाल, जिसे एक टोटके के रूप में भी देखा जा रहा है.

1. पिच बदली

टीम इंडिया ने अहमदाबाद में 2 बड़ी हार झेली हैं. पहली 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में मिली थी, जब कंगारू टीम ने मेन इन ब्लू को मात देकर खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. दूसरा टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से बाजी मारी थी. ये दोनों मैच काली मिट्टी वाली धीमी पिच पर हुए थे. अब टीम इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी 'धीमी पिच' के जाल को ही खत्म करने का फैसला किया है. पिछली दोनों हार से सबक लेकर टीम ने यहां काली मिट्टी की जगह मिक्स मिट्टी वाली पिच पर दांव खेला है. एक रिपोर्ट के अनुसार, फाइनल के लिए मिक्स सॉइल वाली पिच होगी, जिसमें 70 फीसदी लाल मिट्टी रहेगी. यह पिच बैटिंग के लिए बढ़िया होगी. इस पिच पर भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामक शैली कमाल कर सकती है.

2. होटल बदला

टीम इंडिया ने नकारात्मक यादों को मिटाने के लिए होटल बदला है. इस बार टीम इंडिया अहमदाबाद के उस होटल में नहीं रुकेगी, जहां ठहरते हुए उसे 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल में हार मिली थी. यह फैसला किसी अंधविश्वास से ज्यादा टीम के भीतर 'नई शुरुआत' की भावना भरने के लिए लिया गया है. कहा जा रहा है कि पुराने होटल की यादें खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव डाल सकती थीं, इसलिए एक नई जगह और नए माहौल के जरिए खिलाड़ियों को पूरी तरह फ्रेश और 'नेगेटिव जिंक्स' से दूर रखने की कोशिश है.

3. ड्रेसिंग रूम बदलने की खबर

एक खबर ये भी है कि टीम इंडिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने नियमित 'होम' ड्रेसिंग रूम के बजाय 'विजिटिंग' (विपक्षी टीम) ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल कर सकती है. यह दिलचस्प बदलाव भी 2023 की हार की कड़वी यादों को मिटाने की कोशिशों में एक अहम कदम बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम बदलकर टीम मैनेजमेंट एक मनोवैज्ञानिक संदेश देना चाहता है कि खिलाड़ी एक नई शक्ति के रूप में उतर रहे हैं, जहां पिछला रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता.

साम दाम दंड भेद सब आजमाया जा रहा

टी20 विश्व कप 2026 में खिताब जीतने के लिए टीम इंडिया मैदान और उसके बाहर हर वो कोशिश करने में जुटी है, जो उसके बस में है. टीम इंडिया के एक खास सहयोगी सदस्य ने हर उस जगह जाकर भगवान का आशीर्वाद मांगा, जहां टीम इंडिया ने इस एडिशन में मैच खेले. सिर्फ इतना ही नहीं, टीम इंडिया लगातार दूसरा खिताब जीत सके, इसके लिए सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम ने अपनी प्रैक्टिस 45 मिनट लेट शुरू की थी, ताकि चंद्र ग्रहण के बुरे असर से बच सके. अब पिच और होटल बदला गया है. मतलब 'साम-दाम-दंड-भेद' सब कुछ.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड तो बढ़िया है, लेकिन जब बात बड़े मैचों की आती है तो यह स्टेडियम अनलकी साबित होता है. भारत ने यहां टी20 में कुल 10 मैच खेले, जिनमें से 7 जीते, जबकि 3 हारे. इस एडिशन में भारत ने यहां दो मैच खेले, पहला नीदरलैंड के खिलाफ जिसमें 17 रनों से जीत हासिल की थी और दूसरा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें भारत को 76 रनों से करारी हार मिली थी. इस एडिशन में सूर्या ब्रिगेड की यह इकलौती हार भी रही.

क्या इतिहास रच पाएगी टीम इंडिया?

अगर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया फाइनल जीतने में सफल हुई तो वो इतिहास रच देगी. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपने खिताब को डिफेंड (Defend) करने वाली और लगातार दो बार चैंपियन बनने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 का वर्ल्ड कप जीता था, अब सूर्यकुमार यादव के नाम यह उपलब्धि जुड़ सकती है.

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

