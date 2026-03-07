IND vs NZ Final Pitch: लाल मिट्टी का दम और काली मिट्टी का साथ...2023 की हार से सबक लेकर बदली गई पिच, जानिए किसे मिलेगी मदद?

IND vs NZ Final Pitch: टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल का मंच तैयार है. ये फाइनल उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होने जा रहा है, जहां आज से करीब सवा दो साल पहले टीम इंडिया को सबसे बड़ा दर्द मिला था. ये दर्द था वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में मिली हार का, जो भारतीय फैंस के दिल और दिमाग से आज तक नहीं निकल पाया है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस मैदान पर टीम इंडिया ने इस बार सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हार झेली थी. इन दो हार के चलते भारत के लिए यह मैदान बड़े मैचों में अनलकी माना जाता है, लेकिन इस बार एक ऐसा बदलाव हुआ है, जो यह संकेत देता है कि अहमदाबाद में शायद टीम इंडिया अब फंसेगी नहीं.

ये बदलाव उस पिच को लेकर किया गया है, जिस पर खेलते हुए टीम इंडिया ने 2023 का वनडे विश्व कप फाइनल गंवाया था और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस एडिशन में हार झेली थी. इस स्टेडियम में तीन तरह की पिच हैं – लाल, काली और दोनों का मिक्स. वर्ल्ड कप 2023 से लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारतीय टीम ने 4 ICC टूर्नामेंट में 32 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ इन्हीं 2 में हार का सामना करना पड़ा और दोनों में काली मिट्टी की पिच थी, जो भारत की हार की वजह बनी.

'मिक्स्ड सॉइल' पर होगी खिताबी जंग

अब 8 मार्च को जब इस मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी, तो सबकी नजरें पिच के मिजाज पर टिकी होंगी. टीम इंडिया ने पिछली गलतियों से बड़ा सबक लेते हुए इस बार खिताबी मुकाबले के लिए 'मिक्स्ड सॉइल' यानी मिक्स पिच तैयार की है, जिसमें लाल मिट्टी की मात्रा 70 फीसदी तक रखी गई है. पिच बदलने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि गेंद और बल्ले के बीच सही संतुलन बने और टीम इंडिया के बल्लेबाज अपनी शैली के अनुसार खुलकर बल्लेबाजी कर सकें.

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि 'यह एक खेल के अनुकूल पिच होगी, जहां किसी भी खिलाड़ी को अनुचित लाभ नहीं मिलेगा. इस पिच पर लाल मिट्टी की मात्रा अधिक होने से कुछ उछाल मिलेगा और बल्लेबाजों को भी फायदा होगा.'

आज आखिरी बार जायजा लेगी टीम इंडिया

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय टीम मैनेजमेंट टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप स्टेज के मुकाबलों के दौरान पेश की गई कुछ पिचों से संतुष्ट नहीं था. इसे लेकर उसने स्थानीय पिच प्रबंधकों के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. जिसके बाद भारतीय बोर्ड ने पिच की तैयारी को लेकर स्थानीय पिच प्रबंधकों से बात करने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजने का फैसला किया था. जिसके बाद यह फैसला किया गया है. अब भारतीय टीम शनिवार को फाइनल के लिए आखिरी बार पिच का बारीकी से जायजा भी लेगी.

अफ्रीका ने इसी पिच पर बनाए थे 213 रन

जिस पिच पर फाइनल खेला जाना है, वहां इसी एडिशन में दक्षिण अफ्रीका ने कनाडा के खिलाफ अपना लीग मैच खेला था और 5 विकेट खोकर 213 रन बना दिए थे. जिसका पीछा करते हुए कनाडा ने अपनी पारी में 156 रन बनाकर 8 विकेट खोए थे. यह वही पिच है, जो थोड़ा तेज है और इसमें गेंद को अच्छा उछाल भी मिलता है, जो भारतीय बल्लेबाजों को मदद दे सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में इसका क्या असर पड़ता है.

