T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल देख क्यों टेंशन में भारतीय फैंस? मामला रोहित के छलकते आंसू से जुड़ा है

T20 World Cup 2026 Final Date and Venue: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर वो ऐलान हो गया जिसका दुनियाभर के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मंगलवार (25 नवंबर) को ICC ने अगले साल होने वाले मेगा इवेंट की तारीखों और शेड्यूल की घोषणा कर दी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी को होगा और फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा.

T20 World Cup 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेगी, जिन्हें चार ग्रुप्स में बांटा गया है. भारत को Group-A में रखा गया है, जहां उनका सामना पाकिस्तान, USA, नामीबिया और नीदरलैंड से होगा. टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगी. ये मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा. 15 फरवरी को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा.

कहां होगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच उसी मैदान पर होगा, जहां 2023 में रोहित शर्मा सहित पूरे भारत का दिल चकनाचूर हुआ था. जी हां, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाएगा. हालांकि, ICC ने जो शेड्यूल जारी किया है, उसके तहत फाइनल के लिए 2 वेन्यू तय किए गए हैं. अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है तो खिताबी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

यदि भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में भिड़ते हैं, तो वह मैच कोलंबो में आयोजित किया जाएगा, जबकि यदि भारत का सामना पाकिस्तान के अलावा किसी अन्य टीम से होता है, तो मुंबई सेमीफाइनल 2 की मेजबानी करेगा।

अहमदाबाद में ही टूटा था रोहित का दिल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच का शेड्यूल देख भारतीय फैंस थोड़े टेंशन में हैं. दरअसल, जब पिछली बार भारत में ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, तब टीम इंडिया 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी. हालांकि, 19 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने करोड़ों भारतीयों का सपना तोड़ते हुए वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था. इस बार फैंस उम्मीद करेंगे कि सूर्या एंड कंपनी उस जख्म को जीत के साथ खत्म करें.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के मुकाबले

7 फरवरी 2026 – भारत बनाम अमेरिका, मुंबई

12 फरवरी 2026 – भारत बनाम नामीबिया, नई दिल्ली

15 फरवरी 2026 – भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो

18 फरवरी 2026 – भारत बनाम नीदरलैंड, अहमदाबाद