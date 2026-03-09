क्या है हाई रिस्क-हाई रिवॉर्ड मंत्र? जिसके दम पर चैंपियन बना भारत...सूर्या-गौतम की जोड़ी की सफलता की इनसाइड स्टोरी पढ़िए

Gautam Gambhir high risk high reward strategy: टी20 विश्व कप 2026 का शोर थम चुका है. 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक इस पूरे एडिशन में टीम इंडिया के नाम की धूम रही. करीब दो साल की कड़ी तपस्या के दम पर टीम इंडिया ने न सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को डिफेंड किया, बल्कि दुनिया को क्रिकेट खेलने का एक नया 'ब्लूप्रिंट' भी दे दिया. इस एडिशन में मेन इन ब्लू जिस तूफानी अंदाज में खेली, उससे दुनिया हैरान है. फाइनल जैसे बड़े मंच पर 20 ओवरों में 255 रन ठोकना किसी अजूबे से कम नहीं है. टीम इंडिया ने इस माइंसेट से क्रिकेट खेला कि टारगेट इतना बड़ा दे दो, जिसके देखकर विरोधी पहले ही हथियार डाल दें. खिताबी जंग में 96 रनों की एकतरफा जीत के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने उस राज से पर्दा उठाया, जिसने भारतीय टीम को 'फियरलेस' और 'सेल्फलेस' मशीन बना दिया, जिसका नतीजा दुनिया के सामने है.

टी20 विश्व कप 2026 का चैंपियन बनना सिर्फ टैलेंट की जीत नहीं, बल्कि उस बदली हुई एप्रोच की विजय है, जिसने टीम को पहले रखा और पर्सनल अचीवमेंट की सोच ड्रेसिंग रूम के कूड़ेदान में डाल दी. ये सब कुछ हुआ 'हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड' के मंत्र के चलते. ये वही मंत्र है, जिस पर अमल करके मेन इन ब्लू ने दुनिया जीत ली और लगातार तीसरी बार टी20 विश्व कप पर कब्जा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला.

आखिर क्या है 'हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड' मंत्र?

अब सवाल ये है कि आखिर 'हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड' क्या है? इसके बारे में खुद टीम के हेड कोच ने डिटेल से बताया है. खिताब जीतने के बाद टीम के हेड कोच ने साफ किया कि उनकी कोचिंग में टीम 'हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड' के सिद्धांत पर चली है. गंभीर के अनुसार अगर आप 96 रन पर हैं और सेंचुरी बनाने में चार बॉल लगती हैं, तो आप टीम को 20 रन का नुकसान पहुंचा रहे हैं. अगर आप छह रन बनाते हैं, तो आप 20 एक्स्ट्रा रन जोड़ सकते हैं जो मैच का फैसला कर सकते हैं और इसी सोच के साथ हम खेले.

Add Zee News as a Preferred Source

'निस्वार्थ' और 'निडर' सोच के साथ उतरी टीम इंडिया

गौतम गंभीर ने संजू सैमसन का उदाहरण देते हुए 'हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड' मंत्र का मतलब समझाया कि अगर खिलाड़ी 94 रन पर शतक के चक्कर में धीमा पड़ता, तो टीम कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड टोटल तक नहीं पहुंचती. गंभीर ने खुलासा किया है कि ड्रेसिंग रूम में अब 96 या 98 रनों की पारी को भी शतक जितना ही सम्मान मिलता है, बशर्ते वह टीम के हित में हो. इसी 'निस्वार्थ' और 'निडर' सोच ने भारत को लगातार दूसरी बार विश्व विजेता और टी20 इतिहास की सबसे सफल टीम बना दिया है.

पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा ट्रॉफी की अहमियत

टी20 विश्व कप 2026 में कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर गंभीर ने टीम को फियरलेस बनाया और ये साफ संदेश दिया गया कि पर्सनल माइलस्टोन (जैसे शतक) से ज्यादा ट्रॉफी मायने रखती है. यही वजह है कि इस एडिशन में खिलाड़ी टीम के लिए एफर्ट लगाते दिखे, ना कि खुद के शतक के लिए. संजू इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हैं, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए. वो भारत के लिए सिर्फ 5 मैच खेलकर सबसे ज्यादा 321 रन बनाने वाले बैटर भी बने. संजू ने आखिरी तीन मैचों में 97 नॉट आउट, 89 और 89 रन बनाए. अगर सैमसन 94 पर शतक के चक्कर में खेलता तो शायद 250 का स्कोर नहीं बनता. उनकी सेल्फलेस एप्रोच का फायदा टीम को मिला.

अब टीम 250 प्लस का सोचती है

गौतम गंभीर के अनुसार, इस पूरे एडिशन में टीम फर्स्ट का नारा बुलंद किया गया था. सोच थी मैदान पर जाना और 160-170 रनों के सुरक्षित स्कोर के लिए नहीं, बल्कि 250+ के पहाड़ जैसा टारगेट बोर्ड पर लगाना. गंभीर ने साफ-साफ कहा कि 'अगर हारने का डर रहेगा, तो जीत कभी नहीं मिलेगी.' इसलिए ‘हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड’ मंत्र को फॉलो किया गया, जिसका नतीजा रहा कि फाइनल में भारत ने 255 रन ठोके थे. गंभीर ने टीम की जमकर तारीफ की और कहा कि खिलाड़ियों ने बहुत ही प्रोफेशनल और बहादुरी से खेला.

आखिरी 4 मैचों में 3 बार 250 प्लस रन किए

टीम इंडिया ने फाइनल को मिलाकर कुल 9 मैच खेले. इस दौरान 3 बार 250 प्लस स्कोर किया. एक बार 199 और एक बार 209 रन बनाए. भारत ने आखिरी तीन बड़े मैचों में 250 प्लस स्कोर किया. सबसे पहले सुपर 8 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन ठोके थे. फिर विंडीज के खिलाफ 199 रन बनाए. इसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन बनाए थे. फाइनल में 255 रन ठोक दिए.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ Final: कोच गौतम गंभीर ने जीत लिया दिल...इन 2 दिग्गजों को समर्पित कर दी ऐतिहासिक जीत, खुद नहीं लिया क्रेडिट