Advertisement
trendingNow13104778
Hindi Newsक्रिकेटनीदरलैंड्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल, अगर USA से हारा पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा सफर? समझें समीकरण

नीदरलैंड्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल, अगर USA से हारा पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा सफर? समझें समीकरण

T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 12वें मैच में पाकिस्तान का सामना अमेरिका से होगा. इस मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जब दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी, तब यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में मात दी थी. इस हार के बाद पाकिस्तान का सफर समाप्त हो गया था. अब दो साल बाद एक फिर पाकिस्तान के सामने अमेरिका को हराने की बड़ी चुनौती है

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर USA से हारा पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा सफर? (PHOTO- ICC/X)
अगर USA से हारा पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा सफर? (PHOTO- ICC/X)

T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस स्टेज पर पहुंच रहा है, जहां से फैंस की एक नजर पॉइंट्स टेबल पर जरूर टिकी होती है. मंगलवार को नीदरलैंड्स ने नामीबिया के खिलाफ शानदार जीत से ग्रुप-ए में पॉइंट्स टेबल का समीकरण बदल दिया. अंकतालिका पर नजर डालें तो फिलहाल नीदरलैंड्स की टीम दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान नंबर-3 पर खिसक गई है. वहीं, भारत शीर्ष पर मौजूद है. नीदरलैंड्स की जीत ने सलमान अली आगा की टीम पर अतिरिक्त दबाव बना दिया है. अब उन्हें मंगलवार को यूएसए के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी, नहीं तो उनका टी20 वर्ल्ड कप का सफर एक बार फिर ग्रुप स्टेज से ही खत्म हो सकता है.

पाकिस्तान और यूएसए की भिड़ंत

मंगलवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 12वें मैच में पाकिस्तान का सामना अमेरिका से होगा. कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले इस मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जब दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी, तब यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में मात दी थी. इस हार के बाद पाकिस्तान का सफर समाप्त हो गया था. अब दो साल बाद एक फिर पाकिस्तान के सामने अमेरिका को हराने की बड़ी चुनौती है. दबाव सलमान आगा की टीम पर होगा, क्योंकि यूएसए के लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन वो पाक का खेला खराब कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका से हारा तो बाहर हो जाएगा पाकिस्तान?

अगर यूएसए की टीम लगातार दो बार पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में हराने में कामयाब होती है तो पाक को बड़ा झटका लगेगा. इसके बाद उनका इस टूर्नामेंट से सफर समाप्त हो सकता है. पाकिस्तान ने अभी तक एक मैच खेले हैं और उसमें जीत हासिल की है. पॉइंट्स टेबल पर वो दो अंक और +0.240 नेट रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं. अमेरिका के खिलाफ हार मिली तो उनके लिए आगे का सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा. 15 फरवरी को उनका सामना भारत से होगा, जिनके खिलाफ पाक का रिकॉर्ड बेहद खराब है. बता दें कि प्रत्येक ग्रुप से सिर्फ दो टीमें सुपर-8 राउंड के लिए क्वालीफाई करेगी.

रैंक टीम P (मैच खेले) W (जीते) L (हारे) NR (कोई नतीजा नहीं) PTS (अंक) NRR (नेट रन रेट)
1   IND (भारत)   1   1   0     0      2  +1.450
2  NED (नीदरलैंड)   2   1    1     0      2  +0.356
3   PAK (पाकिस्तान)   1   1   0     0      2  +0.240
4   NAM (नामीबिया)   1   0   1     0       0  -1.033
5   USA (अमेरिका)   1   0   1     0       0  -1.450

ये भी पढ़ें: ईशान किशन का क्या कसूर... BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों काटा पत्ता? ये है बड़ी वजह

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
National News
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video