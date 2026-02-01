Advertisement
trendingNow13093588
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का ब्रह्मास्त्र साबित होगा ये खिलाड़ी, बना देगा वर्ल्ड चैंपियन!

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का ब्रह्मास्त्र साबित होगा ये खिलाड़ी, बना देगा वर्ल्ड चैंपियन!

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में अब बहुत कम समय ही बचा है. 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज भारत और श्रीलंका की धरती पर होगा. बता दें कि भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच 7 फरवरी को USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है. टीम इंडिया का एक खिलाड़ी ऐसा है, जो उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ब्रह्मास्त्र साबित होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 01, 2026, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का ब्रह्मास्त्र साबित होगा ये खिलाड़ी, बना देगा वर्ल्ड चैंपियन!

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में अब बहुत कम समय ही बचा है. 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज भारत और श्रीलंका की धरती पर होगा. बता दें कि भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच 7 फरवरी को USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है. टीम इंडिया का एक खिलाड़ी ऐसा है, जो उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ब्रह्मास्त्र साबित होगा. ये खिलाड़ी अकेले दम पर टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ब्रह्मास्त्र साबित होगा ये खिलाड़ी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हार्दिक पांड्या भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं. हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. हार्दिक पांड्या लगातार 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का टैलेंट रखते हैं. साथ ही वह नंबर-6 के विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं. हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए मैच फिनिश का रोल निभाएंगे और गेंदबाजी के दौरान अहम मौकों पर विकेट भी निकालकर दे सकते हैं. फील्डिंग में भी हार्दिक पांड्या तेज तर्रार रन आउट करने और मुश्किल कैच पकड़ने में माहिर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कहर मचाने के लिए तैयार

हार्दिक पांड्या इस काबिलियत की वजह से एक बहुत खतरनाक ऑलराउंडर बन जाते हैं. जब-जब टीम इंडिया को तेज रनों की दरकार होती है, तो उस दौरान उसके पास हार्दिक पांड्या मौजूद है. वह गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के हर कोने में रन बनाने की क्षमता रखते हैं. हार्दिक पांड्या ने अभी तक भारत के लिए 129 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 28.37 की औसत से 2071 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा गेंद से कमाल करते हुए 105 विकेट झटके हैं.

ICC ट्रॉफी जिताने वाले खिलाड़ी

हार्दिक पांड्या भारत को दो ICC ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभा चुके हैं. हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान 6 पारियों में 144 रन बनाए थे. वहीं, बतौर तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने 11 विकेट लेकर भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हार्दिक पांड्या ने 4 पारियों में 99 रन बनाए थे. वहीं, गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 4 विकेट झटके थे. भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जीता था, जिसमें हार्दिक पांड्या का बड़ा रोल रहा है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
US-India Oil Trade
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: संसद भवन में कैबिनेट मीटिंग शुरू, मंजूरी मिलने के बाद बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: संसद भवन में कैबिनेट मीटिंग शुरू, मंजूरी मिलने के बाद बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'