Advertisement
trendingNow13112341
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup Super 8 Scenario: ऑस्ट्रेलिया-जिम्बाब्वे छोड़िए...सुपर 8 में आयरलैंड मार सकती एंट्री, ये समीकरण उड़ा रहा सबके होश

T20 World Cup Super 8 Scenario: ऑस्ट्रेलिया-जिम्बाब्वे छोड़िए...सुपर 8 में आयरलैंड मार सकती एंट्री, ये समीकरण उड़ा रहा सबके होश

How Can Ireland Qualify in Super 8: टी20 विश्व कप 2026 में सुपर 8 का समीकरण रोचक हो गया है. ग्रुप बी से श्रीलंका जगह बना चुकी है, लेकिन दूसरे स्थान के लिए 3 टीमों के बीच जंग है. हम यहां आपको ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे नंबर 4 पर मौजूद आयरलैंड सुपर 8 में एंट्री कर सकती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 World Cup Super 8 Scenario
T20 World Cup Super 8 Scenario

How Can Ireland Qualify in Super 8: इन दिनों भारत में टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. ग्रुप स्टेज के मुकाबले आखिरी चरण में हैं और सुपर 8 की जंग रोमांचक हो चुकी है. 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया था. ग्रुप स्टेज के 30 मैचों के बाद अगर किसी ग्रुप में सबसे रोमांचक स्थिति बनी है तो वो ग्रुप बी है, जिसमें श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और ओमान की टीम हैं. श्रीलंका ने तो पहले ही सुपर 8 का टिकट कटा लिया है, लेकिन असली रोमांच अब दूसरे स्थान को लेकर है.

दूसरे नंबर पर कौन सी टीम फिनिश करेगी? ये सवाल अब तक बना हुआ है. इस नंबर के लिए 3 दावेदार टीमें हैं. सबसे बड़ी दावेदार जिम्बाब्वे है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम और उसके बाद आयरलैंड का. सबको लग रहा है कि जिम्बाब्वे आसानी से सुपर 8 में एंट्री कर लेगी, लेकिन समीकरण ये कहता है कि अगर आयरलैंड ने एक चमत्कार कर दिया तो इस ग्रुप की पूरी तस्वीर बदल सकती है. जी हां, समीकरण ऐसे भी बन रहे हैं कि आयरलैंड सुपर 8 में एंट्री मार दे. पढ़ने और सुनने में यह बात अजीब है, लेकिन ऐसा हो सकता है.

ग्रुप बी में बना रोमांचक समीकरण

दरअसल, ग्रुप बी में फिलहाल अंक तालिका में श्रीलंका 6 अंकों के साथ टॉप पर है. जिम्बाब्वे 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के पास 2-2 अंक हैं. ओमान बाहर हो चुका है. पहली नजर में लगता है कि जिम्बाब्वे मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्रिकेट में एक मैच सब बदल देता है. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे आयरलैंड जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर सुपर 8 में एंट्री कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे सुपर 8 में एंट्री कर सकती है आयरलैंड टीम?

आयरलैंड के लिए समीकरण ये है कि उसे अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना है, जिससे उसके 4 अंक हो जाएंगे. साथ ही ये दुआ भी करनी है कि जिम्बाब्वे अपने बचे हुए दोनों मैच हार जाए, ताकि वो भी 4 अंकों पर रुक जाए. आयरलैंड ये भी दुआ करेगा कि ऑस्ट्रेलिया ओमान के खिलाफ अपना आखिरी मैच हारे, ताकि वो 2 अंकों पर ही रुक जाए और सुपर 8 की रेस में ना आ सके. ऐसा हुआ तो जिम्बाब्वे और आयरलैंड के 4-4 अंक ही रहेंगे और फिर नेट रन रेट के आधार पर सुपर 8 का फैसला होगा.

अब सवाल ये है कि सुपर 8 में जाने के लिए आयरलैंड को कितना नेट रन रेट चाहिए होगा? फिलहाल आयरलैंड का नेट रन रेट +0.150 है, जबकि जिम्बाब्वे के पास +1.984 रन रेट है. मतलब ये कि आयरलैंड को NRR में लगभग +1.8 से ज्यादा का सुधार चाहिए, जो बहुत बड़ा अंतर है. ये तभी हो सकता है, जब आयरलैंड अपना आखिरी मैच ना सिर्फ जीते, बल्कि एक ऐसी जीत हासिल करे जो बेहद बड़ी हो. इसके लिए उसे चमत्कार करना होगा.

क्या कहता है कैलकुलेशन?

एक कैलकुलेशन के अनुसार, सुपर 8 की रेस में सुरक्षित रहने के लिए आयरलैंड को अपने आखिरी मुकाबले में, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ होना है, उसमें 70-90 रन से जीत चाहिए या फिर उसे टारगेट को 8-10 ओवर पहले चेज करना होगा. तभी उसका NRR +2 या उससे ऊपर जा सकता है.

आसान उदाहरण से समझ लीजिए

मान लीजिए अपने आखिरी मैच में अगर आयरलैंड पहले बल्लेबाजी करके 200 रन बनाती है और फिर सामने वाली टीम को 120 पर रोक देती है तो उसे 80 रनों की जीत मिलेगी. इससे उसके NRR में बड़ा उछाल आएगा, जो लगभग +2 के आसपास हो सकता है. अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करके 150 रनों का टारगेट देती है तो फिर आयरलैंड को 10 ओवर में चेज करना होगा. इससे नेट रन रेट तेजी से बढ़ेगा.

क्या होगा ये चमत्कार?

इतिहास बताता है कि क्रिकेट में बड़े उलटफेर होते हैं. इस खेल में सबकुछ संभव है. इसलिए आयरलैंड इस समीकरण को हकीकत में बदल भी सकती है, लेकिन इसके लिए उसे धमाकेदार जीत के साथ किस्मत का थोड़ा साथ भी चाहिए होगा. अगर आयरलैंड ने आखिरी मैच में तूफानी प्रदर्शन कर दिया, तो जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया दोनों को पीछे छोड़ते हुए सुपर 8 में एंट्री मार सकती है. हालांकि इसके चांस बेहद कम दिखते हैं, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है.

ये भी पढ़ें: 15 चौके-छक्के... T20 World Cup 2026 का पहला शतकवीर... जिसने विश्व विजेता टीम को धो डाला

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Punjab elections
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार