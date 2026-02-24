सेमीफाइनल में कैसे जगह बना सकता है भारत? कुंबले ने बताई तरकीब, ऐसा किया तो मकसद होगा पूरा

T20 World Cup 2026: अनिल कुंबले ने कहा, 'इस स्टेज पर हर गेम मायने रखता है. इंडिया को साउथ अफ्रीका से बड़ी हार मिली, और यह सिर्फ हारने की वजह से नहीं थी, बल्कि उस हार के तरीके की वजह से थी. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे जिम्बाब्वे के खिलाफ मजबूती से वापसी कर सकते हैं.'
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज के शानदार प्रदर्शन के बाद भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने कैरेबियाई टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन, खासकर उनके स्पिनरों की तारीफ की है. शिमरोन हेटमायर की शानदार 34 गेंदों में 85 रन की पारी की बदौलत, वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 254/6 का बड़ा स्कोर बनाया और जिम्बाब्वे को 147 रन पर आउट कर 107 रन से जीत हासिल की. जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए अनिल कुंबले ने कहा, 'वेस्टइंडीज समझता है कि टूर्नामेंट के इस स्टेज पर जीतने के लिए क्या करना पड़ता है. वेस्टइंडीज के लेफ्ट-आर्म स्पिनर्स शानदार थे. गुडाकेश मोती ने शानदार बॉलिंग की. इस फॉर्मेट में, फिंगर स्पिनर्स अक्सर बल्लेबाज के हिटिंग आर्क से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुडाकेश मोती और अकील होसेन अलग थे.'
वेस्टइंडीज की टीम खतरनाक
अनिल कुंबले ने कहा, 'शिमरोन हेटमायर लंबे समय से एक फिनिशर रहे हैं और जानते हैं कि बाउंड्री कैसे हासिल करनी है, उनमें पावर और टेम्परामेंट है. सबसे खास बात यह है कि वह 20 या 30 रन के छोटे-छोटे रन से संतुष्ट नहीं होते. वह उन्हें बड़े स्कोर में बदल देते हैं. अगर वह 30 रन पर आउट हो जाते, तो शायद वेस्टइंडीज 254 तक नहीं पहुंच पाता.' अनिल कुंबले ने शिमरोन हेटमायर की पारी की अहमियत बताते हुए कहा कि उन्होंने इतना बड़ा स्कोर बनाया. अनिल कुंबले ने रोवमैन पॉवेल पर भी बात की, जिन्होंने 35 गेंद पर 59 रन बनाए. अनिल कुंबले ने कहा, 'रोवमैन पॉवेल एक पावर-हिटर हैं. उन्होंने शुरू में अपना समय लिया, लेकिन एक बार जम जाने के बाद, उन्हें रोकना नामुमकिन था. वह गेंद को बहुत जोर से मारते हैं.'
भारत सेमीफाइनल के लिए कैसे कर सकता है क्वालिफाई?
टूर्नामेंट में इंडिया के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में, अनिल कुंबले ने साउथ अफ्रीका से भारत की हालिया हार के बाद हर मैच की अहमियत पर जोर दिया. अनिल कुंबले ने कहा, 'इस स्टेज पर हर गेम मायने रखता है. इंडिया को साउथ अफ्रीका से बड़ी हार मिली, और यह सिर्फ हारने की वजह से नहीं थी, बल्कि उस हार के तरीके की वजह से थी. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे जिम्बाब्वे के खिलाफ मजबूती से वापसी कर सकते हैं.' अनिल कुंबले ने टीम इंडिया की मजबूत रिकवरी पर भी बात की. भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए, अनिल कुंबले ने वेस्टइंडीज की बड़ी जीत की तरह, जबरदस्त जीत की जरूरत पर जोर दिया.
जिम्बाब्वे के बाद वेस्टइंडीज को भी बुरी तरह पीटो
अनिल कुंबले ने कहा, 'भारत को अपना नेट रन रेट सुधारने के लिए, ठीक वैसे ही मैच जीतना होगा जैसे वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीता था. उसके बाद, भारत को वेस्टइंडीज को भी हराना होगा. पहला फोकस दोनों मैच जीतने पर होना चाहिए. अगर वे मैच पर कंट्रोल रखते हैं तो नेट रनरेट अपने आप सुधर जाएगा.' भारत की किस्मत अधर में लटकी हुई है, ऐसे में टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ हर रन और विकेट अहम साबित हो सकता है.