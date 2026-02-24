T20 World Cup 2026: इधर Team India फंसी... उधर PAK का रास्ता साफ... ये 2 काम करते ही मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

How will Pakistan reach the semi-finals: इस बार लग रहा था कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया आसानी से सेमीफाइनल का टिकट पा लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा. भारतीय टीम भले ही ग्रुप स्टेज में अजेय थी, लेकिन सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार झेलनी पड़ी. इस हार ने टीम इंडिया की सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी है. नेट रन रेट माइनस में जाने से मेन इन ब्लू के लिए समीकरण पूरी तरह उलझ चुका है. मतलब वो फंसी हुई है. वहीं ग्रुप 2 में शामिल पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह काफी हद तक साफ नजर आ रही है. यहां हम जानेंगे कि आखिर कैसे सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाक टीम सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर सकती है.

टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में 2 ग्रुप हैं. पहले ग्रुप यानी ग्रुप 1 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ने जगह बनाई थी, तो वहीं ग्रुप 2 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका टीमें हैं. ग्रुप 2 की अंक तालिका में वर्तमान स्थिति और समीकरणों को देखें, तो सलमान आगा की कप्तानी वाली टीम को बस दो छोटे मगर अहम काम करने हैं और उनका सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा.

ग्रुप 2 की स्थिति जान लीजिए

ग्रुप 2 में इस वक्त नंबर 1 पर इंग्लैंड की टीम है, जिसने एक मैच में एक जीत और +2.550 के शानदार नेट रन रेट के साथ टॉप पर कब्जा किया हुआ है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास 1-1 अंक है (बिना मैच खेले), जबकि श्रीलंका एक हार के साथ सबसे नीचे है. पाकिस्तान का पहला मैच बारिश से धुल गया था. अब उसे सुपर 8 का दूसरा मैच 24 फरवरी यानी आज इंग्लैंड से खेलना है. यह मुकाबला सलमान सेना के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. इसके बाद श्रीलंका से 28 फरवरी को होने वाली जंग पर भी सबकी नजर रहने वाली है.

पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का समीकरण क्या है?

अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाना है तो उसे 2 काम करने हैं. पहला ये कि उसे 24 फरवरी को इंग्लैंड को हर हाल में हराना है. अगर आज पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को मात दे देती है तो उसके कुल 3 अंक हो जाएंगे और नंबर 1 की पोजीशन भी मिल जाएगी. दूसरा काम ये कि उसे अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में श्रीलंका को भी हराना होगा. अगर ऐसा हो गया तो वो 5 अंकों के साथ नंबर 1 पर रहते हुए सेमीफाइनल का टिकट आसानी से हासिल कर लेगी.

अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो क्या होगा?

पाकिस्तान को समस्या तब होगी जब उसे इंग्लैंड की टीम आज होने वाले मुकाबले में हरा दे. ऐसा हुआ तो इंग्लैंड 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगा. फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल की रेस में जिंदा रहने के लिए अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ हर हाल में जीत चाहिए होगी. साथ ही दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड बचे हुए अपने दो में से कम से कम एक मैच हार जाए. ऐसा हुआ तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 अंक होंगे और फिर मामला नेट रन रेट पर फंसेगा. जिस भी टीम का नेट रन रेट बेहतर होगा, उसे सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा.

श्रीलंका कैसे पहुंच सकती है सेमीफाइनल में?

श्रीलंका सुपर 8 का पहला मैच हार चुकी है. उसे बचे हुए दो मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने हैं. अगर ये टीम दोनों मैच जीत जाती है तो 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगी. दो में से एक भी मैच हारने पर मेजबान टीम का सफर खत्म हो जाएगा.

