Advertisement
trendingNow13131671
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: ICC ने किया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के 8 दावेदारों का ऐलान, लिस्ट में टीम इंडिया का एकमात्र खिलाड़ी, बुमराह का नाम गायब

T20 World Cup 2026: ICC ने किया 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के 8 दावेदारों का ऐलान, लिस्ट में टीम इंडिया का एकमात्र खिलाड़ी, बुमराह का नाम गायब

T20 World Cup 2026 Player of the Tournament: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ (POTT) अवॉर्ड के दावेदारों का ऐलान कर दिया है. इस बार कुल 8 खिलाड़ी नॉमिनेट हुए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट AI
फोटो क्रेडिट AI

T20 World Cup 2026 Player of the Tournament: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 8 मार्च को फाइनल खेला जाना है, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. इस खिताबी जंग से दो दिन पहले आईसीसी (ICC) ने 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के लिए 8 शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है. इस लिस्ट में टीम इंडिया से एकमात्र खिलाड़ी को जगह मिली है. ये कोई और नहीं बल्कि पिछले दो मैचों में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे संजू सैमसन हैं. दावेदारों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है.

संजू सैमसन ने इस सीजन अब तक चार मैच खेले हैं. सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 97 रनों की नाबाद पारी खेली थी. फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन कूटे. दोनों मैचों में भारत जीता और संजू प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए. सिर्फ 4 मैच खेलने के बावजूद संजू सैमसन ने 232 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 201.73 का रहा है.

संजू के अलावा इस रेस में सबसे आगे नाम इंग्लैंड के विल जैक्स का है, जिन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले दोनों से शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया. इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचने में विल जैक्स ने खास योगदान दिया. वो ‘फिनिशर’ की भूमिका में रहे. उन्होंने 176.56 के स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए, जबकि गेंद से 9 विकेट लिए, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 3/22 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2/23 का प्रदर्शन शामिल है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के नामित खिलाड़ी

  1. विल जैक्स (इंग्लैंड) - 8 मैचों में 9 विकेट और 226 रन
  2. साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) - 7 मैच, 383 रन
  3. लुंगी एनगिडी (दक्षिण अफ्रीका) - 7 मैच, 12 विकेट
  4. एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका) - 8 मैच, 286 रन
  5. रचिन रवींद्र (न्यूजीलैंड) - 8 मैच, 128 रन, 11 विकेट
  6. शैडली वैन शाल्कविक (यूएसए)- 4 मैच, 13 विकेट
  7. टिम सिफर्ट (न्यूजीलैंड)- 8 मैच, 274 रन
  8. संजू सैमसन (भारत)- 4 मैच, 232 रन

जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं होना चौंकाने वाला

क्रिकेट फैंस इसलिए हैरान हैं, क्योंकि आईसीसी ने दावेदारों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह को शामिल नहीं किया है, जिन्होंने इस पूरे सीजन सटीक बॉलिंग की और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 4 ओवरों में 33 रन देकर 1 विकेट निकाला. 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन देकर मैच का रुख मोड़ा और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की. इस एडिशन में बुमराह ने 6.62 की इकॉनमी से 7 मैचों में 10 शिकार किए.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026 Final: भारत-न्यूजीलैंड मिलकर रचने जा रहे इतिहास....पहली बार होगा ऐसा...अहमदाबाद में कौन मारेगा बाजी?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक