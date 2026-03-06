T20 World Cup 2026: ICC ने किया 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के 8 दावेदारों का ऐलान, लिस्ट में टीम इंडिया का एकमात्र खिलाड़ी, बुमराह का नाम गायब

T20 World Cup 2026 Player of the Tournament: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 8 मार्च को फाइनल खेला जाना है, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. इस खिताबी जंग से दो दिन पहले आईसीसी (ICC) ने 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के लिए 8 शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है. इस लिस्ट में टीम इंडिया से एकमात्र खिलाड़ी को जगह मिली है. ये कोई और नहीं बल्कि पिछले दो मैचों में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे संजू सैमसन हैं. दावेदारों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है.

संजू सैमसन ने इस सीजन अब तक चार मैच खेले हैं. सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 97 रनों की नाबाद पारी खेली थी. फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन कूटे. दोनों मैचों में भारत जीता और संजू प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए. सिर्फ 4 मैच खेलने के बावजूद संजू सैमसन ने 232 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 201.73 का रहा है.

संजू के अलावा इस रेस में सबसे आगे नाम इंग्लैंड के विल जैक्स का है, जिन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले दोनों से शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया. इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचने में विल जैक्स ने खास योगदान दिया. वो ‘फिनिशर’ की भूमिका में रहे. उन्होंने 176.56 के स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए, जबकि गेंद से 9 विकेट लिए, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 3/22 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2/23 का प्रदर्शन शामिल है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के नामित खिलाड़ी

विल जैक्स (इंग्लैंड) - 8 मैचों में 9 विकेट और 226 रन साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) - 7 मैच, 383 रन लुंगी एनगिडी (दक्षिण अफ्रीका) - 7 मैच, 12 विकेट एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका) - 8 मैच, 286 रन रचिन रवींद्र (न्यूजीलैंड) - 8 मैच, 128 रन, 11 विकेट शैडली वैन शाल्कविक (यूएसए)- 4 मैच, 13 विकेट टिम सिफर्ट (न्यूजीलैंड)- 8 मैच, 274 रन संजू सैमसन (भारत)- 4 मैच, 232 रन

जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं होना चौंकाने वाला

क्रिकेट फैंस इसलिए हैरान हैं, क्योंकि आईसीसी ने दावेदारों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह को शामिल नहीं किया है, जिन्होंने इस पूरे सीजन सटीक बॉलिंग की और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 4 ओवरों में 33 रन देकर 1 विकेट निकाला. 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन देकर मैच का रुख मोड़ा और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की. इस एडिशन में बुमराह ने 6.62 की इकॉनमी से 7 मैचों में 10 शिकार किए.

