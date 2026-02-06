T20 World Cup 2026: रवि शास्त्री से लेकर अकरम तक... 40 दिग्गजों की फौज संभालेगी कमेंट्री का मोर्चा, 2 नए नामों ने चौंकाया

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: रवि शास्त्री से लेकर अकरम तक... 40 दिग्गजों की फौज संभालेगी कमेंट्री का मोर्चा, 2 नए नामों ने चौंकाया

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के लिए आईसीसी ने 40 कमेंटेटर्स की फौज उतारी है. इस बार श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज और अफ्रीका टीम के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा भी कमेंट्री करते दिखेंगे. दोनों की सरप्राइज एंट्री से फैंस हैरान हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:24 PM IST
ICC releases list of all 40 commentators
T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का मंच तैयार है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की पूरी कोशिश है कि 10वें एडिशन को रोमांच से भरपूर बनाया जाए. इसलिए उसने अपने ब्रॉडकास्ट प्लान को बेहद मजबूत बनाया है. आईसीसी ने 40 कमेंटेटर्स का ऐलान किया है, जो इस इवेंट में अपने जादुई शब्दों से तड़का लगाने का काम करेंगे. ये वही दिग्गज हैं, जिन्होंने सालों तक क्रिकेट खेला और फिर कमेंट्री में नाम कमाया. इस बार 2 नए नाम टेम्बा बावुमा और एंजेलो मैथ्यूज के हैं, जिन्होंने फैंस को भी चौंका दिया है.

टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है. 8 मार्च को फाइनल होगा. इस बीच होने वाले सभी मैचों के दौरान दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों की आवाज सुनाई देगी. कमेंट्री पैनल में शामिल किए गए ये दिग्गज मैच के रोमांच को शब्दों में पिरोने का काम करेंगे. कमेंट्री पैनल का नेतृत्व पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, इयान स्मिथ और इयान बिशप कर रहे हैं. भारत के कुल 6 दिग्गजों को जगह मिली है.

किस देश से कितने कॉमेंटेटर्स?

भारत- रवि शास्त्री, दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर, हर्षा भोगले, रौनक कपूर, रॉबिन उथप्पा

इंग्लैंड- नासिर हुसैन, माइकल एथर्टन, इयान वॉर्ड, निक नाइट, एलन विल्किन्स, इयोन मोर्गन

ऑस्ट्रेलिया- एरॉन फिंच, मैथ्यू हेडन, मार्क हॉवर्ड

पाकिस्तान- वसीम अकरम, वकार यूनुस, रमीज राजा, बाजिद खान

साउथ अफ्रीका- डेल स्टेन, शॉन पोलक, टेम्बा बावुमा

श्रीलंका- कुमार संगकारा, रोशन अबेसिंघे, रसेल अर्नोल्ड, एंजेलो मैथ्यूज

न्यूजीलैंड- इयान स्मिथ, डैनी मॉरिसन, केटी मार्टिन, सायमन डूल

वेस्टइंडीज- इयान बिशप, सैमुअल बद्री, कार्लोस ब्रैथवेट

आयरलैंड- नाइल ओ’ब्रायन

जिम्बाब्वे- मपुमेलेलो मबांगवा

बांग्लादेश- अथर अली खान

इंटरनेशनल/ब्रॉडकास्ट एंकर्स- नैटली जर्मानोस, कास नायडू, प्रेस्टन मॉम्सेन, एंड्रयू लियोनार्ड

45 हाई-टेक कैमरों का बिछाया जाल

आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 का कवर करने के लिए एक दमदार तकनीकी सेटअप तैयार किया है, जो सभी 55 मैचों को 45 कैमरों के जरिए कवर करेगा. ये सभी कैमरे 8 वेन्यू पर तैनात किए गए हैं. कवरेज के लिए प्रोडक्शन, डेटा और ग्राफिक्स क्षेत्र के लगभग 720 पेशेवर तैनात कर दिए गए हैं, जो दुनिया भर के 20 देशों से आए हैं.

ICC Men’s T20 World Cup 2026 के लिए ब्रॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

टी20 विश्व कप 2026 के सभी मैचों का सीधा प्रसारण Star Sports चैनलों पर किया जाएगा. डिजिटल स्ट्रीमिंग की जिम्मेदारी JioHotstar के पास है. इस प्लेटफॉर्म पर आप कई लोकल भाषाओं में भी कमेंट्री सुन पाएंगे और 360-डिग्री व्यू और मल्टी-कैम एंगल्स जैसी खास सुविधाओं का फायदा भी उठा पाएंगे.

ये भी पढ़ें:  T20 World Cup में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले 10 खिलाड़ी, ये 3 धुरंधर इस बार भी दिखाएंगे जलवा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

