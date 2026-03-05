IND vs ENG Semifinal: इंग्लैंड के होश उड़ाएंगे हार्दिक पांड्या? 23 रन बनाते ही तोड़ देंगे केएल राहुल का ये रिकॉर्ड

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND vs ENG Semifinal: इंग्लैंड के होश उड़ाएंगे हार्दिक पांड्या? 23 रन बनाते ही तोड़ देंगे केएल राहुल का ये रिकॉर्ड

Most T20I Runs For India: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पास सेमीफाइनल में एक खास कमाल करने का मौका है. वो विकेटकीपर बैटर केएल राहुल से आगे निकल सकते हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है ये रिकॉर्ड.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 05, 2026, 02:58 PM IST
फोटो क्रेडिट (x/@klrahul)
Most T20I Runs For India: इन दिनों भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की धूम है. यह एडिशन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. 5 मार्च यानी आज इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है. जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में एंट्री कर लेगी. यह सिर्फ भारत और इंग्लैंड की जंग नहीं है, बल्कि यह टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए इतिहास रचने का सुनहरा मौका भी है. अगर आज हार्दिक ने बल्ले से कमाल कर दिया तो वो एक खास मामले में केएल राहुल को पछाड़ सकते हैं. हार्दिक को इसके लिए सिर्फ 23 रनों की दरकार है.

दरअसल, हार्दिक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में लंबी छलांग लगाने वाले हैं. वो अब तक 136 मैचों में 2243 रन बना चुके हैं और इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. केएल राहुल 2265 रनों के साथ चौथे पायदान पर काबिज हैं. राहुल को पछाड़ने के लिए हार्दिक को सिर्फ 23 रनों की दरकार है. अगर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर इतने रन बना लिए तो वो राहुल से आगे निकल जाएंगे.

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

  1. रोहित शर्मा- 4231
  2. विराट कोहली- 4188
  3. सूर्यकुमार यादव- 3261
  4. केएल राहुल- 2265
  5. हार्दिक पांड्या- 2243

टी20 विश्व कप 2026 में हार्दिक के आंकड़े

टी20 विश्व कप 2026 में हार्दिक ने 7 मैच खेलकर 28.66 की औसत और 156.36 के स्ट्राइक रेट से कुल 172 रन बनाए हैं. वो 9 चौके और 12 छक्के मार चुके हैं. गेंद से उन्होंने 6 मैचों में 8.68 की इकॉनमी से कुल 6 विकेट भी निकाले हैं.

हार्दिक टीम इंडिया के मैच विनर ऑलराउंडर हैं, जो सिर्फ रनों के भूखे नहीं हैं, बल्कि वह गेंद से भी कहर ढाते हैं. वह भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2000 से ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ 100 से अधिक विकेट (111 विकेट) भी चटकाए हैं.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

