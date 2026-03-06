Advertisement
ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खत्म...Team India ने इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड से दुनिया को चौंकाया, दूसरी टीमों के लिए सपने की तरह हैं ये अजूबे

ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खत्म...Team India ने इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड से दुनिया को चौंकाया, दूसरी टीमों के लिए सपने की तरह हैं ये अजूबे

Team India, T20 World Cup 2026: अपने घर में टी20 विश्व कप 2026 खेल रही टीम इंडिया ने कमाल कर दिया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से पटखनी देते ही टीम इंडिया ने ना सिर्फ फाइनल का टिकट कटाया, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में तीन नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से खलबली मचा दी. इस एडिशन में टीम इंडिया ने तीन ऐसे महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिए जो दूसरी टीमों के लिए किसी सपने से कम नहीं हैं.

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:51 AM IST
फोटो क्रेडिट- AI
फोटो क्रेडिट- AI

Team India, T20 World Cup 2026: अपने घर में टी20 विश्व कप 2026 खेल रही टीम इंडिया ने कमाल कर दिया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से पटखनी देते ही टीम इंडिया ने ना सिर्फ फाइनल का टिकट कटाया, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में तीन नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से खलबली मचा दी. इस एडिशन में टीम इंडिया ने तीन ऐसे महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिए जो दूसरी टीमों के लिए किसी सपने से कम नहीं हैं.

दरअसल, क्रिकेट की दुनिया में दशकों तक ऑस्ट्रेलिया का एकछत्र राज रहा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है. अब टीम इंडिया क्रिकेट की नई सुपर पावर बन चुकी है. इसकी गवाही उसके तीन नए वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दे रहे हैं, जो मेन इन ब्लू ने टी20 विश्व कप 2026 के दौरान अपने नाम किए. सबसे ज्यादा आईसीसी फाइनल खेलने से लेकर छक्कों की ऐसी बारिश तक टीम इंडिया ने वो कमाल कर दिखाए, जिसने सालों का इतिहास बदल दिया.

टीम इंडिया ने इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड से दुनिया को चौंकाया

1. पहला रिकॉर्ड

टीम इंडिया 7 रनों की रोमांचक जीत के साथ फाइनल में पहुंची. यह जीत ऐतिहासिक रही. भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए थे. यह टी20 विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल का सबसे बड़ा टोटल भी है. 254 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड 246 रनों तक पहुंची और 7 रनों से हार गई. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए फाइनल में पहुंची है, ऐसा पहले कोई भी टीम नहीं कर पाई थी. यह अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है.

2. दूसरा रिकॉर्ड

भारतीय टीम अब क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा बार आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में जगह बनाने वाली टीम बन चुकी है. ये 15वां मौका है जब वह खिताबी जंग में उतरेगी. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसने कुल 14 फाइनल खेले थे, लेकिन अब टीम इंडिया ने कंगारू टीम की बादशाहत खत्म कर दी है. वहीं 8 मार्च को भारत के खिलाफ फाइनल में उतरने वाली न्यूजीलैंड टीम 8वीं बार खिताबी जंग में जलवा दिखाएगी.

3. तीसरा रिकॉर्ड

टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया छक्कों की बादशाह बन चुकी है. उसने इस एडिशन में कुल 88 छक्के मारे, जो किसी भी दूसरी टीम से सबसे ज्यादा हैं. इस लिस्ट में नंबर 2 पर वेस्टइंडीज है, जो अब तक 76 छक्के मार चुकी है.

वानखेड़े में भारत ने 253 रन बनाए. इस स्कोर के साथ भारत अब टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 250 या उससे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है. मेन इन ब्लू ने 6 दफा यह कमाल कर दिखाया है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) है, जिसने 5 बार यह आंकड़ा पार किया है.

ये भी पढ़ें: 4 ओवरों में 64 रन...इतनी पिटाई पहले कभी नहीं हुई थी...वरुण चक्रवर्ती के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

 

