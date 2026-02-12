IND vs NAM: कप्तान सूर्या कुछ बड़ा करने वाले हैं... 30 रन बनाते ही तोड़ देंगे युवराज सिंह का ये धांसू रिकॉर्ड

Suryakumar Yadav: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया 12 फरवरी यानी आज अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरने वाली है. पहला मैच उसने अमेरिका के खिलाफ खेला था, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 84 रनों की यादगार पारी खेली थी. अब टीम इंडिया नामीबिया के खिलाफ जब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उतरेगी, तो सभी की नजरें एक बार फिर कप्तान सूर्या पर होंगी. इस मुकाबले में कप्तान सूर्या टीम इंडिया के पूर्व घातक ऑलराउंडर युवराज सिंह का एक धांसू रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं.

युवराज सिंह का ये रिकॉर्ड टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रनों से जुड़ा है. वो इस टूर्नामेंट में 31 मैच खेलकर 593 रन बनाने में सफल रहे थे, जिसमें 5 फिफ्टी शामिल थीं. अब सूर्या युवराज को सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ने के बेहद करीब हैं. सूर्या अगर आज के मुकाबले में 30 रन बना देते हैं, तो युवराज से आगे निकल जाएंगे. भारत के लिए मेंस टी20 वर्ल्ड कप में सूर्यकुमार यादव ने अभी तक 18 पारियों में 564 रन बनाए हैं. अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में सूर्या अब तक 105 मैच खेलकर 3114 रन बना चुके हैं, जिनमें 4 शतक और 25 फिफ्टी शामिल हैं.

नंबर 1 पर विराट का जलवा

भारत के लिए टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली नंबर एक पर हैं, जिन्होंने 33 पारियों में 1292 रन किए थे. नंबर 2 पर रोहित शर्मा का नाम है, जिन्होंने 44 पारियों में 1220 रन बनाए. इन दोनों के अलावा कोई भी बैटर 1000 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है. इस बार दोनों ही टीम इंडिया के साथ नहीं हैं, क्योंकि वो इस फॉर्मेट से 2024 में ही संन्यास ले चुके हैं.

सबसे तेज 500 रन बनाने वाले बैटर हैं सूर्या

सूर्यकुमार यादव की खास बात ये है कि वो अब तक टी20 विश्व कप में 564 रन बना चुके हैं. उन्होंने ये रन सबसे तेज बनाए हैं. मतलब सूर्या का स्ट्राइक रेट 160.68 उन सभी बल्लेबाजों से बेहतर है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कम से कम 500 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं, जिन्होंने 32 पारियों में 154 की स्ट्राइक रेट से 546 रन बनाए हैं. केविन पीटरसन नंबर तीन पर हैं, जिन्होंने 15 मैचों में 148 की स्ट्राइक रेट से 580 रन बनाए हैं.

सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बैटर हैं सूर्या

खास बात ये है कि सूर्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 1500 रन बनाने वाले सबसे तेज बैटर हैं. इस दौरान सूर्या का स्ट्राइक रेट 169 का रहा. नंबर 2 पर ग्लेन मैक्सवेल का नाम है, जिन्होंने 91 पारियों में 30.0 की औसत से 2278 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 151 का है.

