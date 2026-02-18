IND vs NED: सूर्या की रडार पर Babar Azam का ये खास रिकॉर्ड....वर्ल्ड कप इतिहास के टॉप बल्लेबाजों में मचने वाली है खलबली

India vs Netherlands: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया विजय रथ पर सवार है. वो 18 फरवरी यानी आज अपने ग्रुप स्टेज का चौथा यानी आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ शाम 7 बजे से शुरू होगा. टीम इंडिया के लिए सूर्यकुमार यादव ने ना सिर्फ बढ़िया कप्तानी की है बल्कि बल्ले से भी कमाल किया है. अब नीदरलैंड के खिलाफ रन बनाते ही वो पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम का ये खास रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे. इस रिकॉर्ड के टूटते ही टी20 वर्ल्ड कप के टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट में खलबली मचने वाली है.

सूर्यकुमार यादव बाबर आजम का जो रिकॉर्ड तोड़ने से 8 रन दूर हैं, वो टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का है. बाबर फिलहाल टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 18 पर हैं. उन्होंने 20 मैच की 20 पारियों में 615 रन बनाए हैं, जबकि सूर्या 20 पारियों में 608 रन बनाकर 19वीं पोजीशन पर आ चुके हैं. बाबर को पछाड़ने के लिए उन्हें सिर्फ 8 रनों की दरकार है. जैसे ही सूर्या नीदरलैंड के खिलाफ 8 रनों का आंकड़ा पार करेंगे तो बाबर पीछे छूट जाएंगे.

नंबर एक पर विराट कोहली का कब्जा

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जिस बैटर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसका नाम विराट कोहली है, जो 2024 में इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं. कोहली ने 33 पारियों में 1292 रन बनाए थे. नंबर 2 पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 44 पारियों में 1220 रन किए थे.

सूर्या के पास रनों का आंकड़ा बढ़ाने के कई मौके

टी20 विश्व कप के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सूर्या ने नंबर 3 पर कब्जा कर रखा है. वो अब तक 608 रन बना चुके हैं. इस विश्व कप में यह आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि अगर टीम इंडिया फाइनल खेलती है तो सूर्या के पास कुल 5 मैच बाकी हैं.

