Final में जीत की गारंटी हैं गौतम गंभीर...7वीं बार रचा इतिहास...इस रिकॉर्ड ने हर किसी को सोचने पर किया मजबूर

Gautam Gambhir unique record: फाइनल में गौतम गंभीर... मतलब जीत तय है. ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गंभीर किसी भी रूप में फाइनल का हिस्सा हैं तो जीत उनके खेमे की होती है. टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में एक बार फिर यही कहानी रिपीट हुई. ये 7वां मौका है जब गंभीर ने फाइनल में एंट्री लेकर जीत की कहानी लिखी है. उनकी ही कोचिंग में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से मात देकर टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया.

गौतम गंभीर के साथ फाइनल में जीत का संयोग 19 साल पुराना है. ये कारवां 2007 में शुरू हुआ था, जो अब तक चल रहा है. सबसे पहले उन्होंने बतौर क्रिकेटर 2007 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन बनाए थे और टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था. फिर 2011 में बतौर खिलाड़ी वो चैंपियन टीम का हिस्सा रहे. उन्होंने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 97 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसने भारत की जीत की नींव रखी थी.

बतौर कोच भारत को दिला चुके हैं आईसीसी की 2 ट्रॉफी

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया ने साल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी-20 वर्ल्ड कप जीता है. इससे पहले वो आईपीएल में बतौर कप्तान और मेंटर सफल रह चुके हैं.

आईपीएल में केकेआर को 3 बार चैंपियन बनाया

गंभीर ने सबसे पहले 2012 में केकेआर को बतौर कप्तान ट्रॉफी जिताई थी, फिर 2014 में भी केकेआर को ट्रॉफी दिलाई थी. 2024 में मेंटर रहते हुए केकेआर तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बना था. मतलब ये कि गौतम गंभीर इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं, जो खिलाड़ी, कप्तान और कोच के रूप में बड़े फाइनल मुकाबलों में कभी नहीं हारे. इस रिकॉर्ड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

