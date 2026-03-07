Advertisement
trendingNow13132707
Hindi Newsक्रिकेटफाइनल में न्यूजीलैंड के लिए काल बनेगा भारत का ये खतरनाक गेंदबाज, अकेले दम पर जिता सकता है टी20 वर्ल्ड कप

फाइनल में न्यूजीलैंड के लिए काल बनेगा भारत का ये खतरनाक गेंदबाज, अकेले दम पर जिता सकता है टी20 वर्ल्ड कप

T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट बड़ा फैसला ले सकती है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को शाम 7:00 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 07, 2026, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट बड़ा फैसला ले सकती है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को शाम 7:00 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में हो सकता है बड़ा बदलाव

खिताबी मुकाबले से पहले भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म बड़ी समस्या बनकर उभरी है. वरुण चक्रवर्ती को एक 'मिस्ट्री गेंदबाज' के रूप में लोकप्रियता मिली है. उनकी लेग स्पिन को समझ पाना बल्लेबाजों के लिए कड़ी परीक्षा से कम नहीं रहा है. अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के दम पर आईपीएल और फिर पिछले 2 साल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है. टी20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में वह पहले स्थान पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कुलदीप यादव बनेंगे न्यूजीलैंड के लिए काल!

वरुण चक्रवर्ती की वजह से कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जा रहा है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी का तोड़ संभवतः विपक्षी गेंदबाजों ने ढूंढ लिया है. ग्रुप स्टेज में छोटी टीमों के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती असरदार रहे थे और 4 मैचों में 9 विकेट निकाले थे, लेकिन सुपर-8 में पहुंचते ही उनका करिश्मा जैसे समाप्त हो गया है. विपक्षी टीम के बल्लेबाज उनकी गेंदों को आसानी से पढ़ पा रहे हैं और बिना किसी परेशानी के उनपर बड़ी हिट लगा रहे हैं.

सेमीफाइनल में हुई थी वरुण चक्रवर्ती की धुनाई

सुपर-8 के 3 मैचों में मंहगे रहते हुए महज 3 विकेट लेने वाले वरुण के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल तो बेहद निराशाजनक और भूलने वाला रहा. सेमीफाइनल में दाएं हाथ के इस स्पिनर ने 4 ओवर में 64 रन देकर 1 विकेट लिए. उनकी असरहीन गेंदबाजी की वजह से भारत का मैच फंस गया था. खैर, भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली है. अब देखना होगा कि पिछले 4 मैचों में बिल्कुल निष्प्रभावी रहे वरुण को हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव फाइनल की प्लेइंग इलेवन में बनाए रखते हैं या उनकी जगह कुलदीप यादव को मौका देते हैं.

कुलदीप यादव को बड़े मैचों में खेलने का अनुभव

कुलदीप यादव को मौका बेशक न मिला हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह मौजूदा समय में कलाई के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं. कुलदीप यादव को बड़े मैचों में खेलने का अनुभव है और उन्होंने अपने दम पर भारतीय टीम को जीत भी दिलाई है. इसलिए अगर उन्हें फाइनल में वरुण की जगह मौका मिलता है तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए. 54 टी20 मैचों में 95 विकेट ले चुके कुलदीप ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एकमात्र मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला है. इस मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और 3 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना