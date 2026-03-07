फाइनल में न्यूजीलैंड के लिए काल बनेगा भारत का ये खतरनाक गेंदबाज, अकेले दम पर जिता सकता है टी20 वर्ल्ड कप

T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट बड़ा फैसला ले सकती है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को शाम 7:00 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में हो सकता है बड़ा बदलाव

खिताबी मुकाबले से पहले भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म बड़ी समस्या बनकर उभरी है. वरुण चक्रवर्ती को एक 'मिस्ट्री गेंदबाज' के रूप में लोकप्रियता मिली है. उनकी लेग स्पिन को समझ पाना बल्लेबाजों के लिए कड़ी परीक्षा से कम नहीं रहा है. अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के दम पर आईपीएल और फिर पिछले 2 साल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है. टी20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में वह पहले स्थान पर हैं.

कुलदीप यादव बनेंगे न्यूजीलैंड के लिए काल!

वरुण चक्रवर्ती की वजह से कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जा रहा है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी का तोड़ संभवतः विपक्षी गेंदबाजों ने ढूंढ लिया है. ग्रुप स्टेज में छोटी टीमों के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती असरदार रहे थे और 4 मैचों में 9 विकेट निकाले थे, लेकिन सुपर-8 में पहुंचते ही उनका करिश्मा जैसे समाप्त हो गया है. विपक्षी टीम के बल्लेबाज उनकी गेंदों को आसानी से पढ़ पा रहे हैं और बिना किसी परेशानी के उनपर बड़ी हिट लगा रहे हैं.

सेमीफाइनल में हुई थी वरुण चक्रवर्ती की धुनाई

सुपर-8 के 3 मैचों में मंहगे रहते हुए महज 3 विकेट लेने वाले वरुण के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल तो बेहद निराशाजनक और भूलने वाला रहा. सेमीफाइनल में दाएं हाथ के इस स्पिनर ने 4 ओवर में 64 रन देकर 1 विकेट लिए. उनकी असरहीन गेंदबाजी की वजह से भारत का मैच फंस गया था. खैर, भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली है. अब देखना होगा कि पिछले 4 मैचों में बिल्कुल निष्प्रभावी रहे वरुण को हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव फाइनल की प्लेइंग इलेवन में बनाए रखते हैं या उनकी जगह कुलदीप यादव को मौका देते हैं.

कुलदीप यादव को बड़े मैचों में खेलने का अनुभव

कुलदीप यादव को मौका बेशक न मिला हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह मौजूदा समय में कलाई के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं. कुलदीप यादव को बड़े मैचों में खेलने का अनुभव है और उन्होंने अपने दम पर भारतीय टीम को जीत भी दिलाई है. इसलिए अगर उन्हें फाइनल में वरुण की जगह मौका मिलता है तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए. 54 टी20 मैचों में 95 विकेट ले चुके कुलदीप ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एकमात्र मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला है. इस मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और 3 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिए थे.