IND vs PAK: बारिश बनेगी विलेन या... लगेगा रोमांच का तड़का, आज कोलंबो में क्या है मौसम का लेटेस्ट अपडेट?

T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला आज शाम 7:00 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. आज कोलंबो में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में बारिश की कुछ रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि दिन में पहले ही शहर में बारिश तेज हो गई थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 15, 2026, 12:58 PM IST
T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला आज शाम 7:00 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. आज कोलंबो में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में बारिश की कुछ रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि दिन में पहले ही शहर में बारिश तेज हो गई थी. कोलंबो में सभी की नजरें आसमान पर हैं, उम्मीद है कि गरजते बादल और बारिश शहर और आर प्रेमदासा स्टेडियम से दूर रहेंगे, जो आज भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

बारिश बनेगी विलेन?

एक्यूवेदर के अनुसार, कोलंबो में अभी बारिश हो रही है. दोपहर में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है, और बारिश की 85% संभावना है. शाम को बादल छाए रहने और बारिश की 13% संभावना है और उम्मीद है कि बड़े मैच के दौरान बारिश नहीं होगी. सुबह और दोपहर की बारिश से आर प्रेमदासा ट्रैक ढका रहेगा. प्रेमदासा स्टेडियम में बहुत अच्छा ड्रेनेज है.

कोलंबो में क्या है मौसम का लेटेस्ट अपडेट?

बारिश लगातार और बार-बार होने की उम्मीद है, जिससे मैच को खतरा हो सकता है. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दिन के ज्यादातर समय बारिश की संभावना 60% से ज्यादा रहती है, लेकिन लोकल टाइम के हिसाब से शाम 7:00 बजे के आस-पास, जब मैच शुरू होने वाला होता है, तो बारिश की संभावना कम होने लगती है. श्रीलंका के मौसम विभाग का अनुमान है कि भारी बारिश और आंधी-तूफान आएगा, जिससे इस ब्लॉकबस्टर मैच का इंतजार कर रहे लाखों फैंस निराश हो सकते हैं.

क्या लगेगा रोमांच का तड़का?

क्रिकेट के मैदान पर जब ये दो टीमें एक-दूसरे से भिड़ती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर होता है. भारत और पाकिस्तान की टीमें केवल ICC और ACC टूर्नामेंट्स में ही एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं. टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत का पाकिस्तान पर दबदबा कायम है. टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तानी टीम पर पलड़ा भारी है. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच खेले गए हैं. इन 8 मुकाबलों में से 7 मैच भारत ने और 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एकमात्र जीत 2021 टी20 वर्ल्ड कप में मिली थी. तब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 16 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 13 मुकाबले जीते हैं. वहीं, 3 मैचों में पाकिस्तान ने बाजी मारी है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

