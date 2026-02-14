Advertisement
trendingNow13109293
Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK: विराट कोहली के इस प्रचंड रिकॉर्ड के पीछे पड़े Tilak Varma, 5 सिक्स लगाते ही रच देंगे इतिहास

IND vs PAK: विराट कोहली के इस प्रचंड रिकॉर्ड के पीछे पड़े Tilak Varma, 5 सिक्स लगाते ही रच देंगे इतिहास

Tilak Varma: टी20 विश्व कप 2026 में जब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो तिलक वर्मा पर सबकी नजर रहेगी. वो विराट कोहली का एक खास रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं. इस कीर्तिमान को तोड़ने के लिए उन्हें छक्कों की बारिश करनी होगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK
IND vs PAK

Tilak Varma: टी20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की तारीख आ चुकी है. अब से 24 घंटे बाद कोलंबो के आर प्रेमदासा मैदान पर दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला ग्रुप ए के तहत खेला जाना है. दोनों टीमें जीत हासिल करके सुपर 8 का टिकट कटाना चाहेंगी, क्योंकि अब तक पिछले दोनों मैच जीतकर आ रही हैं. यह मैच टीम इंडिया के मैच विनर तिलक वर्मा के लिए खास हो सकता है. वो विराट कोहली के जिस प्रचंड रिकॉर्ड के पीछे पड़े हैं, वो इस मैच के जरिए ब्रेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें एक-दो नहीं बल्कि पूरे 5 छक्के लगाने होंगे.

ये वही तिलक वर्मा हैं, जो एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को गहरा जख्म दे चुके हैं. उन्होंने दबाव में 69 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी. ये पारी तब आई थी जब भारत ने 147 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 20 रनों पर 3 बड़े विकेट खो दिए थे. यहां से तिलक ने मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई थी और नाबाद 69 रन ठोके थे. अब एक बार फिर वो पाकिस्तान के सामने एक दीवार की तरह खड़े होंगे. अब ये जान लेते हैं कि आखिर वो विराट का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

आखिर क्या है विराट का ये प्रचंड रिकॉर्ड?

5 छक्के लगाकर तिलक वर्मा के पास विराट कोहली का ये कीर्तिमान ध्वस्त करने का मौका है. वो पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है, जिसके बादशाह फिलहाल विराट हैं. उन्होंने पाक के खिलाफ 11 छक्के लगाए हैं, जबकि तिलक अब तक 7 सिक्स मार चुके हैं. अब 5 छक्के लगाते ही वो कोहली को पछाड़ देंगे. यह काम एक ही मैच में मुश्किल लगता है, लेकिन तिलक जैसे बल्लेबाजों के लिए इस कमाल को करने की आदत सी हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

तिलक या अभिषेक कौन करेगा पहले कमाल?

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20आई छक्के लगाने की लिस्ट में विराट के बाद दूसरा नाम युवराज सिंह का है, जिन्होंने 8 मैचों में 9 सिक्स लगाए हैं. नंबर तीन पर तीन बैटर अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा का नाम है. देखना होगा कि अभिषेक पहले ये कमाल करते हैं या फिर तिलक? तिलक वर्मा टी20 विश्व कप के पहले दो मैचों में 50 रन बना चुके हैं. दोनों मैचों में 25-25 रन आए थे.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK का 'महा-रविवार'... 15 फरवरी को एक नहीं बल्कि 2 बार आमने-सामने होंगे भारत-पाक, असली दंगल के लिए रहें तैयार

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा के बाद गूगल पर पाकिस्तान से चला 'खेल', सिंह कनेक्शन पर चुना गया बालाकोट
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा के बाद गूगल पर पाकिस्तान से चला 'खेल', सिंह कनेक्शन पर चुना गया बालाकोट
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान