IND vs ZIM Pitch Report: चेपॉक का चक्रव्यूह... स्पिनर्स के गढ़ में बरसेंगे रन या गिरेंगे विकेट? पिच रिपोर्ट ने चौंकाया

IND vs ZIM Pitch Report: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. सुपर 8 के मुकाबले चल रहे हैं. आज दो बड़े मैच होने हैं. पहला मुकाबला ग्रुप 2 के तहत साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच है, जबकि दूसरा मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच होना है. पूरे हिंदुस्तान की नजर इन दोनों मैचों पर टिकी हुई है, क्योंकि सेमीफाइनल के लिहाज से दोनों ही मुकाबले टीम इंडिया के लिए अहम हैं. यहां हम IND vs ZIM मैच के बारे में बात करेंगे, जो चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यह एक ऐसा मुकाबला है, जिसे 'वर्चुअल नॉकआउट' कहना गलत नहीं होगा.

आज शाम 7 बजे चेपॉक में जब भारत और जिम्बाब्वे की टीमें आमने-सामने होंगी, तो दांव पर सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी होगा. टीम इंडिया सुपर 8 का पहला मैच साउथ अफ्रीका से हार चुकी है, यही वजह है कि अब उसे बचे हुए दोनों मैच जीतना जरूरी हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ वह बड़ी जीत हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, ताकि नेट रन रेट में जबरदस्त सुधार हो सके. यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा है. जो भी टीम हारेगी, वह सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी.

जिस चेपॉक की पिच पर भारत-जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला होना है, वह अपनी धीमी गति और स्पिनर्स के लिए मदद देने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस विश्व कप में इस पिच ने अपना रंग और रूप दोनों बदला है. इस बार चेन्नई की पिच फ्रेश दिखी है. ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि इस पिच पर आज रन बरसेंगे या विकेट गिरेंगे?

कैसी है चेपॉक की पिच रिपोर्ट?

इतिहास बताता है कि चेपॉक की पिच धीमी और स्पिनर्स को मदद देने वाली रही है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में यहां एक फ्रेश पिच बनाई गई है, जिस पर अच्छा बाउंस नजर आया है. पिछले मैचों को देखने पर पता चलता है कि यहां रन भी बन रहे हैं. इस एडिशन में चेपॉक के मैदान पर कुल 6 मैच खेले गए. सभी में 170 प्लस का स्कोर बना है, जो यह संकेत देता है कि यहां अब बल्लेबाजी आसान दिख रही है.

इस मैदान पर अब तक 9 टी-20 खेले गए हैं, जिनमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 4, जबकि चेज करने वाली टीम ने 5 मैच अपने नाम किए हैं. इस मैदान पर अफगानिस्तान ने इसी विश्व कप में कनाडा के खिलाफ 4 विकेट खोकर 200 रन बनाए थे, जो इस मैदान का सबसे बड़ा टोटल भी है. यहां पहली पारी का एवरेज स्कोर 182 है. ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार यहां बल्लेबाजों की मौज रही है. इस फैक्ट ने हर किसी को हैरान किया हुआ है.

टी20 में IND vs ZIM के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 13 मैच हुए हैं, जिनमें से भारत ने 10 जीते हैं, जबकि 3 मैचों में जिम्बाब्वे को जीत मिली है. आखिरी दफा ये दोनों टीमें टी20 विश्व कप में 2022 में भिड़ी थीं. तब सूर्यकुमार यादव की नाबाद फिफ्टी के दम पर टीम इंडिया ने मैच जीता था. अब सूर्या कप्तान हैं और इस टीम के खिलाफ उन्हें बड़ी जीत की दरकार है. देखना होगा कि आज भारत कैसा क्रिकेट खेलता है.

चेपॉक के मैदान पर टीम इंडिया ने अब तक 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से उसे 2 में जीत मिली है, जबकि एक बार हार झेलनी पड़ी है. भारत को यहां न्यूजीलैंड ने मात दी थी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत - संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

जिम्बाब्वे - ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, डायन मायर्स, ताशिंगा मुसेकिवा, रिचर्ड नगारावा, ब्रैड इवांस, टोनी मुनयोंगा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजारबानी.

