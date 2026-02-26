Advertisement
trendingNow13122824
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी Team India? पॉइंट्स टेबल के वो 3 कड़वे सच, जिन्होंने उड़ा दी है हिंदुस्तान की नींद

T20 World Cup 2026: सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी Team India? पॉइंट्स टेबल के वो 3 कड़वे सच, जिन्होंने उड़ा दी है हिंदुस्तान की नींद

Why is it difficult for Team India to reach semi finals: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में टीम इंडिया फंस चुकी है. सेमीफाइनल की राह उसके लिए बेहद कठिन है. अगर हम समीकरण और प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना संभव नहीं लग रहा है. उसे तभी टॉप 4 का टिकट मिलेगा जब कई सारे तामझाम एक साथ फिट बैठ जाएंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- AI
फोटो क्रेडिट- AI

Why is it difficult for Team India to reach semi finals: जिस बात का डर था, वही होता दिख रहा है. टी20 विश्व कप 2026 में जिस मेजबान टीम इंडिया को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, उसकी हालत खराब हो चुकी है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ग्रुप स्टेज में अजेय रहने वाली भारतीय टीम के लिए अब सेमीफाइनल की डगर किसी 'असंभव मिशन' जैसी नजर आ रही है. ये सब कुछ एक हार की वजह से हुआ. वो हार सुपर-8 के पहले ही मुकाबले में मिली थी, जब दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 76 रनों से पीटा था. ये सिर्फ एक हार नहीं बल्कि शर्मनाक शिकस्त साबित हुई, जिसने न केवल करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा है, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भारत के नेट रन रेट को पाताल में भेज दिया.

टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया के 5 मैचों के बाद मैदान पर खिलाड़ियों का फीका प्रदर्शन और कागजों पर उलझते जादुई समीकरण चीख-चीख कर कह रहे हैं कि शायद इस बार 'विश्व विजेता' बनने का सपना अधूरा रह जाएगा. 2024 में रोहित शर्मा ने 17 साल बाद भारत को खिताब जिताकर जो खुशी दी थी, शायद वो खुशी इस बार भारत की झोली में ना आए, क्योंकि सूर्या ब्रिगेड फंसी हुई है. समीकरण कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने की चाबी अब पूरी तरह से टीम इंडिया के हाथ में नहीं रही, अब वो दुआओं और दूसरों के भरोसे हो चुकी है.

यहां हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों टूर्नामेंट के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक भारत अब नॉकआउट की रेस से बाहर होने की कगार पर खड़ा है? आइए प्वाइंट्स टेबल के उन 3 कड़वे सच को जान लेते हैं, जो टीम इंडिया के सेमीफाइनल के रास्ते में 'दीवार' की तरह हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

1. नेट रन रेट का 'पाताल' में गिरना (-3.800)

क्रिकेट एक ऐसा मजेदार खेल है, जिसमें एक गेंद और एक रन सब कुछ बदल देता है. इस खेल में हार-जीत से ज्यादा कभी-कभी हार का अंतर मायने रखता है. इस बार जब टीम इंडिया को सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार मिली तो उसका नेट रन रेट (NRR) -3.800 पर पहुंच गया है. यही उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है.

ग्रुप-1 में वेस्टइंडीज (+5.350) और दक्षिण अफ्रीका (+3.800) शानदार नेट रन रेट के साथ नंबर 1 और नंबर 2 पर काबिज हैं. दोनों एक-एक मैच जीत चुके हैं. इन दोनों ही टीमों का रन रेट इतना जबरदस्त है कि भारत अगर अपने अगले दो मैच जीत भी लेता है, तो भी रन रेट के मामले में उन्हें पछाड़ना लगभग नामुमकिन है.

ये भी पढ़ें: Semi Final Scenario: अफ्रीका-विंडीज की 1 गलती और Team India की चमक जाएगी किस्मत...ऐसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

अब मान लीजिए कि अगर टीम इंडिया बचे हुए दोनों मैच जीत गई तो उसके अधिकतम 4 अंक होंगे, जबकि अफ्रीका और वेस्टइंडीज बचे हुए 2-2 मैचों में से एक-एक मुकाबला हार गईं तो उनके पास भी 4-4 अंक होंगे. इस स्थिति में नेट रन रेट के आधार पर फैसला होगा और टीम इंडिया इस जंग में शायद हार जाएगी, क्योंकि उसका नेट रन रेट फिलहाल माइनस में -3.800 है. इसे प्लस में लाने के लिए उसे जिम्बाब्वे और विंडीज के खिलाफ चमत्कारिक जीत चाहिए होंगे, जो उस सपने की तरह लग रही हैं, जिसके सच होने की कोई गारंटी नहीं है.

2. ग्रुप-1 के 'ट्रैप' में फंसी टीम इंडिया

टी20 विश्व कप 2026 में सुपर 8 का ग्रुप-1 इस वक्त 'ग्रुप ऑफ डेथ' बन चुका है, क्योंकि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका शानदार नेट रन रेट के साथ नंबर 1 और नंबर 2 पर काबिज हैं. दोनों एक-एक मैच जीत चुकी हैं, जबकि टीम इंडिया के पास एक भी अंक नहीं है. टीम इंडिया को सुपर 8 में अभी दो मैच खेलने हैं. उसके सामने बचे हुए दोनों मैच जीतने की चुनौती तो है ही, साथ ही यह दुआ भी करनी है कि साउथ अफ्रीका विंडीज को अगले मैच में हरा दे, अगर अफ्रीकी जीत गई तो फिर अगले मैच में जिम्बाब्वे की टीम प्रोटियाज को मात दे दें. मतलब कई तरह के गठजोड़.

एक समीकरण ये कहता है कि अगर अफ्रीका और वेस्टइंडीज अपने बचे हुए दोनों मैचों में से एक-एक मैच भी जीत लें तो टीम इंडिया अपने दम पर क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं रहेगी. अब सूर्या ब्रिगेड की किस्मत अपनी जीत से ज्यादा दूसरों की हार पर टिकी है. क्रिकेट में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि टीम इंडिया अपने बचे हुए दोनों मैच बड़े अंतर से जीते और जो वह चाहती है, वो समीकरण भी सच हो जाएं. इतने तामझाम एक साथ सच हो जाएं, यह एक सपने की तरह लगता है.

ये भी पढ़ें: वेस्टइंडीज ने कर दिया Team India का काम आसान, जिम्बाब्वे की शर्मनाक हार से बदल गया सेमीफाइनल का पूरा गणित

3. बल्लेबाजों ने बढ़ाई टेंशन

टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया में कप्तान सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और ईशान किशन को छोड़ दें तो दूसरा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखा, जिसने अपनी बैटिंग से तबाही टाइप प्रदर्शन किया हो. टीम इंडिया की तरफ से एक भी शतक नहीं निकला, जबकि इस एडिशन में हैरी ब्रूक, पाथुम निसंका और साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी शतक लगा चुके हैं. हमारा टॉप ऑर्डर लगभग हर मैच में फेल रहा है. अभिषेक शर्मा के बल्ले को जंग सी लग चुकी है. वह पहले तीन मैचों में उनका खाता नहीं खुला था, चौथे मैच में जैसे तैसे खाता खुला तो पारी 15 रनों से आगे नहीं गई. 

इस एडिशन में टीम कप्तान सूर्या और शिवम दुबे पर जरूरत से ज्यादा निर्भर दिख रही है. बाकी तिलक वर्मा 25-25 रनों के साथ संघर्ष करते नजर आए हैं. यही हाल बॉलिंग डिपार्टमेंट का रहा है. जसप्रीत बुमराह और वरुण को छोड़कर कोई भी गेंदबाज विपक्ष पर खौफ पैदा नहीं कर पा रहा है. ये वही कड़वा सच है, जो सबको नजर आ रहा है. सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया 188 रनों का पीछा करते हुए 111 रनों पर सिमट गई. वह संभलकर खेलती तो जीत के करीब जा सकती थी, जिससे नेट रन रेट इतना खराब ना गिरता. यही वजह रही कि टीम इंडिया अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने की कगार पर है. ये ही कड़वे सच हैं, जिन्होंने ना सिर्फ टीम बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नींद उड़ा रखी है.

ये भी पढ़ें:  IND vs ZIM: अभिषेक शर्मा नहीं... 1290 रन ठोकने वाले का कटेगा प्लेइंग 11 से पत्ता? संजू को वापस बुला सकते हैं कप्तान सूर्या

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन