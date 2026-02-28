T20 Word Cup 2026 में फंसे हुए हैं IND-PAK...इस 'अग्निपरीक्षा' के बाद ही मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, किसके सामने है बड़ी चुनौती?

India and Pakistan qualification scenario for semi final: टी20 विश्व कप 2026 एशिया में चल रहा है. भारत और श्रीलंका मेजबान देश हैं. श्रीलंका बाहर हो चुका है, जबकि एशिया की दो बड़ी टीमें भारत और पाकिस्तान सुपर 8 में फंसी हुई हैं. दोनों को सेमीफाइनल में एंट्री लेने के लिए आखिरी पड़ाव पार करना है. आइए जानते हैं किसके सामने बड़ी चुनौती है और कैसे दोनों को सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है.
India and Pakistan qualification scenario for semi final: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. सुपर 8 के मुकाबले आखिरी पड़ाव पर हैं. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में एंट्री कर चुकी हैं. इस एडिशन में भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 8 में फंसी हुई हैं. एक तरफ जहां टीम इंडिया को सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले 'वर्चुअल क्वार्टरफाइनल' में अपनी साख और रिकॉर्ड दोनों को बचाना है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में चमत्कार करना होगा. हम यहां जानेंगे कि आखिर दोनों टीमें कैसे सेमीफाइनल में एंट्री कर सकती हैं.
दरअसल, भारतीय टीम सुपर 8 के ग्रुप 1 में है. इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. दूसरी टीम के लिए वेस्टइंडीज और भारत के बीच लड़ाई है. दोनों के एक जैसे अंक 2-2 हैं. वहीं जबकि ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने टॉप 4 में एंट्री मार ली है. इस ग्रुप से दूसरे नंबर की टीम के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच लड़ाई है. भारत के मुकाबले पाकिस्तान के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका नेट रन रेट का गणित काफी पेचीदा हो गया है.
सबसे पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया की. भारत के लिए समीकरण सीधा और सिंपल है कि वेस्टइंडीज को आखिरी मुकाबले में हराओ और सेमीफाइनल का टिकट पाओ. यही काम वेस्टइंडीज को करना होगा, जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ सकती है, जबकि हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा. इस ग्रुप में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच 1 मार्च को आखिरी मुकाबला होगा. अफ्रीका जीतकर ग्रुप 1 में टॉप पर फिनिश कर सकता है. अगर वो जिम्बाब्वे से हार गया तो फिर नंबर 2 पर खिसक सकता है.
अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम की. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम ग्रुप 2 में नंबर 3 पर है,न्यूजीलैंड के पास तीन मैचों में 3 अंक और +1.390 का नेट रन रेट है, जबकि पाक के पास 2 मैचों में 1 अंक और -0.461 वाला नेट रन रेट है. इस ग्रुप से इंग्लैंड सेमीफाइनल में एंट्री कर चुका है. इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर 4 विकेट की जीत से पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम हैं. अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट तभी मिलेगा जब वो आज होने वाले अपने आखिरी सुपर 8 मैच में श्रीलंका के खिलाफ अपना बड़ी जीत हासिल करेगा.
एक समीकरण कहता है कि अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए श्रीलंका को कम से कम 64 रन से हराना होगा या फिर 13.1 ओवर के अंदर टारगेट हासिल करना होगा. यही वो चिंता है, जो पाकिस्तान फैंस को खाए जा रही है, जबकि टीम इंडिया को विंडीज के खिलाफ सिर्फ जीत चाहिए. मतलब साफ है कि भारत से ज्यादा हालत खराब और मुश्किल डगर पाकिस्तान टीम के लिए है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में एंट्री ले पाएंगे या नहीं.
