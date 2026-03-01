Advertisement
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को पीटकर भारत ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट, अब इंग्लैंड से होगी सूर्या ब्रिगेड की टक्कर

T20 World Cup 2026: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. टीम इंडिया का सामना अब 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड से होगा. भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 01, 2026, 11:42 PM IST
Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

T20 World Cup 2026: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. टीम इंडिया का सामना अब 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड से होगा. भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि भारत ने रविवार को सुपर-8 के अपने आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है. यह मैच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह था, जिसमें भारत ने वेस्टइंडीज को चारों खाने चित कर दिया.

वेस्टइंडीज को पीटकर भारत ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 195 रन लगाए. इसी के साथ ही वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 196 रनों का टारगेट रखा. जवाब में भारत ने 19.2 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 199 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और 5 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. टीम इंडिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 50 गेंद पर नाबाद 97 रन बनाए. संजू सैमसन ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के उड़ाए. इसके अलावा तिलक वर्मा ने 15 गेंद पर 27 रन की पारी खेली.

वेस्टइंडीज ने बनाए थे 195 रन

ईडन गार्डन्स के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 195 रन लगाए. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत दमदार रही. कप्तान शाई होप और रोस्टन चेज ने मिलकर पहले विकेट के लिए 8.5 ओवर में 68 रन जोड़े. होप ने 33 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि चेज ने 25 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की शानदार पारी खेली. शिमरोन हेटमायर ने आगाज तो अच्छा किया, लेकिन वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके. हेटमायर 12 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए.

होल्डर ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए

हालांकि, शेरफेन रदरफोर्ड बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 9 गेंदों में 14 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने. रदरफोर्ड के पवेलियन लौटने के बाद रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर ने मोर्चा संभाला और पांचवें विकेट के लिए महज 35 गेंदों में 76 रनों की अहम साझेदारी निभाई. होल्डर ने 22 गेंदों का सामना करते हुए 37 रनों की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और तीन छक्के लगाए. वहीं, पॉवेल ने महज 19 गेंदों में 178 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 34 रन बनाए.

जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट निकाले

गेंदबाजी में भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे. जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक विकेट चटकाया. भारतीय टीम ने इस निर्णायक मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं, वेस्टइंडीज ने एक बदलाव करते हुए ब्रैंडन किंग की जगह पर अकील हुसैन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है.

