IND vs ZIM: टीम इंडिया की जीत में कप्तान सूर्या रच गए इतिहास, करियर में हासिल की ये खास उपलब्धि

IND vs ZIM: टीम इंडिया की जीत में कप्तान सूर्या रच गए इतिहास, करियर में हासिल की ये खास उपलब्धि

Suryakumar Yadav: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को सुपर 8 में 72 रनों से पीट दिया. इस जीत के साथ सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ा कमाल किया है. उन्होंने 33 रनों की पारी खेली और एक खास उपलब्धि हासिल कर ली.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:30 AM IST
फोटो क्रेडिट- BCCI
फोटो क्रेडिट- BCCI

IND vs ZIM: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. 26 फरवरी की शाम सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से मात दी. सेमीफाइनल की राह आसान करने के लिए टीम इंडिया को यह मैच हर हाल में जीतना था. इस जीत में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खास योगदान दिया. उन्होंने 13 बॉल पर 3 छक्के और इतने ही चौके लगाकर 33 रन बनाए. ये पारी छोटी, लेकिन तूफानी अंदाज में आई, जिसके दम पर सूर्या ने अपने इंटरनेशनल करियर में 4000 रन पूरे कर लिए हैं.

किसी भी खिलाड़ी के लिए 4000 इंटरनेशनल रन पूरे करना खास होता है, खासकर तब जब वह एक ही फॉर्मेट में टीम का हिस्सा हो. सूर्या को टेस्ट और वनडे मैचों में ज्यादा मौके नहीं मिले, वह मुख्य रूप से टी20 खेलते हैं. टीम इंडिया के लिए उन्होंने 148 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 140 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 34.1 के औसत से 4024 रन बना चुके हैं. इस दौरान सूर्या के बल्ले से चार शतक और 29 अर्धशतक देखने को मिले हैं.

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. टीम इंडिया ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 256 रन बना दिए थे. यह भारत का टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा टोटल रहा, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी और 72 रनों से मैच हार गई. इस एडिशन में भारत ने सुपर 8 में पहला मैच जीता. अब उसे अगर सेमीफाइनल में जाना है तो अपने आखिरी मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ हर हाल में जीत चाहिए होगी.

कौन रहा भारत की जीत का हीरो?

जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की जीत के हीरो ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने 23 बॉल पर 2 चौके और 4 छक्कों के दम पर 50 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्हें इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

ये भी पढ़ें: Pakistan Qualification scenario: 'कुदरत का निजाम' दिलाएगा PAK को सेमीफाइनल का टिकट? टॉप 4 में जाने के ये रहे 3 रास्ते

