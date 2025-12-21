Advertisement
T20 World Cup 2026: India Squad में IPL की इस टीम के सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी शामिल, RCB, RR और LSG से एक भी नहीं

T20 World Cup 2026: India Squad में IPL की इस टीम के सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी शामिल, RCB, RR और LSG से एक भी नहीं

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के लिए आईपीएल की 10 में से सिर्फ 7 टीमों के खिलाड़ियों को जगह मिली है. RCB समेत 3 फ्रेंचाइजी का नाम टीम से पूरी तरह गायब है. आइए जानते हैं सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस टीम से चुने गए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 21, 2025, 02:13 PM IST
India Squad
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी पूरी है. 20 दिसंबर को टीम इंडिया का ऐलान भी कर दिया गया है. अगले साल टी20 विश्व कप के ठीक बाद टीम इंडिया आईपीएल 2026 में उतरती नजर आएगी. पिछले दिनों सभी दस टीमों ने नीलामी के जरिए अपने स्क्वाड को मजबूत किया था. आईपीएल की 10 में से 7 टीमों के खिलाड़ी भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. सिर्फ तीन टीमें ऐसी रहीं, जिनसे एक भी खिलाड़ी पिक नहीं किया गया.

सबसे ज्यादा खिलाड़ियों वाली IPL टीम मुंबई इंडियंस है, जिससे कुल 4 खिलाड़ी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बने हैं. इनमें सबसे पहला नाम सूर्यकुमार यादव का है, जो कप्तानी करेंगे. दूसरा नाम ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का है, जो विश्व कप में फिनिशर की भूमिका में दिखेंगे. तीसरा नाम तिलक वर्मा का है, जो मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के सबसे मजबूत प्लेयर बन चुके हैं. चौथा नाम जसप्रीत बुमराह का है, जो तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे.

मुंबई के बाद दूसरी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसके 3 खिलाड़ी विश्व कप टीम में चुने गए हैं. इनमें वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और रिंकू सिंह का नाम शामिल है. सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स से 2-2 खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है.

RCB समेत इन 3 IPL टीमों का नहीं चुना गया कोई खिलाड़ी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जिन 3 टीमों से एक भी खिलाड़ी नहीं है, उनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और राजस्थान रॉयल्स (RR) शामिल हैं.

किस टीम से कितने खिलाड़ी शामिल?

मुंबई इंडियंस- सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा

कोलकाता नाइट राइडर्स- वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और रिंकू सिंह

सनराइजर्स हैदराबाद- ईशान किशन, अभिषेक शर्मा

चेन्नई सुपर किंग्स- शिवम दुबे, संजू सैमसन

दिल्ली कैपिटल्स- अक्षर पटेल, कुलदीप यादव

पंजाब किंग्स- अर्शदीप सिंह

गुजरात टाइटंस-वॉशिंगटन सुंदर

टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया इस प्रकार है

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

